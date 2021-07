Koronavírus: tovább tekintik védettnek a gyógyultakat

Szlovéniában két betegnél is kimutatták az új koronavírus delta plusz variánsát. Részletek itt.

A legfontosabb változás, hogy ezentúl három hónap helyett Romániában is hat hónapig minősülnek védettnek azok, akik kigyógyultak a koronavírus-fertőzésből. A kormány ezzel kapcsolatos döntését ismertető Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár szerint a változással Bukarest is igazodik az európai gyakorlathoz, és a Románia által is bevezetett uniós digitális COVID-igazolvány, az úgynevezett "zöld útlevél" által elismert védettségi időszakhoz.

A július elsejétől életbe léptetett lazításokhoz most csak pontosításokat fűzött a bukaresti kormány. Az államtitkár nem akart azzal kapcsolatban jóslatokba bocsátkozni, hogy augusztus elsején folytatják-e a járványügyi korlátozások május 15-én megkezdett fokozatos lazítását. Arafat felhívta a figyelmet, hogy az eddig bevezetett lazításokat is a fertőzési rátától tették függővé, tehát a szorítások automatikusan ismét érvénybe lépnek azokon a településeken, ahol a fertőzések növekedése átlépi a kormányhatározatban meghatározott küszöbértékeket.

Több romániai megyében is terjed a delta variáns

Romániában egyelőre alacsony szinten stabilizálódott afertőzésterjedése, de több térségben megjelent már az eredeti kórokozónál sokkal fertőzőbb delta vírusvariáns, amely a fővárostól északra lévő Arges megyében már közösségi szinten terjed, illetve áldozatokat is követelt. A bukaresti hatóságok szerint nem az a kérdés, hogy eléri-e Romániát a Nyugaton már megkezdődött negyedik hullám, hanem az, hogy mikor, és mennyire lesznek súlyosak a következményei. Az államtitkár hangsúlyozta: az oltás az egyedüli biztos ellenszere annak, hogy egy esetleges fertőzés súlyos megbetegedést, vagy éppenséggel halált okozzon.

A 19,3 milliós Romániában eddig alig 4 millió 789 ezer ember - a beoltható 12 év feletti lakosság 28,6 százaléka - kapott legalább egy adag oltást. A csütörtöki jelentés szerint 30 új koronavírusos esetet diagnosztizáltak az utóbbi 24 órában, 3 fertőzött beteg pedig életét vesztette.

