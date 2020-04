Koronavírus: tovább súlyosbodhat a brit helyzet

Már vannak kedvező jelek arra, hogy az emberek közötti érintkezést korlátozó intézkedések hatékonyak, mivel az új koronavírus-fertőzések és az újonnan kórházba kerülők számát jelző görbe kezd laposodni. Kezdünk nyerésre állni ebben a csatában - fogalmazott Raab. Hozzátette ugyanakkor, hogy a korlátozások enyhítése még nem jöhet szóba, ugyanis a három hete érvényben lévő intézkedések idő előtti feloldása egy újabb járványhullám kialakulásának veszélyével járna.

Szájmaszkot viselő járókelő Manchesterben. Fotó: Getty Images

11 ezer felett az áldozatok száma

A keddi adatok szerint eddig csaknem 90 ezer koronavírus-fertőzöttet és több mint 11 ezer halálesetet regisztráltak az Egyesült Királyságban. "Ha a nagy-britanniai járvány áldozatainak számát sikerülne 20 ezer alatt tartani, az nagyon jó eredmény lenne" - jelentette ki Stephen Powis, a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) angliai orvosigazgatója.

A miniszterelnök még lábadozik

Ahogy már korábban is olvashatták a HáziPatika.com-on, a koronavírus-fertőzésen Boris Johnson miniszterelnök is átesett, aki egy hetet töltött kórházban, és három napig intenzív osztályon kezelték. Johnson vasárnap hagyhatta el a londoni St. Thomas kórházat, ahonnan a fővárostól 65 kilométerre északnyugatra lévő Chequersbe, a brit miniszterelnökök vidéki pihenőhelyére távozott. A kormányfő a Twitteren vasárnap este közzétett videoüzenetében arról beszélt, hogy semmi kétség nem fér ahhoz, hogy a St. Thomas kórház orvosai és ápolói megmentették az életét, hiszen kezelésének ideje alatt volt két nap, amikor bármerre eldőlhetett volna a sorsa.

A koronavírusból kigyógyult miniszterelnök állapotáról jelenleg annyit lehet tudni, hogy nem áll azonnal ismét munkába, egyelőre lábadozik.