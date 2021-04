Koronavírus: tovább gyorsul a lakosság oltása

Újabb vakcinaszállítmány érkezéséről számolt be közösségi oldalán Szijjártó Péter kedden hajnalban. A kormány teherszállító repülőgépe azóta meg is érkezett Moszkvából Budapestre, 480 ezer Szputnyikkal a fedélzetén. Videójában a miniszter azt mondta, a lakosság új típusú koronavírus elleni immunizálásának felgyorsításához még több vakcinára van szükség, az új szállítmány megérkezése után azonban "ezen egészen biztosan nem fog múlni a siker".

Oltópont helyét jelző felirat Miskolcon. Fotó: MTI/Vajda János

Részletek a szállítmányról

Kedd reggel 200 ezer első és 280 ezer második komponensű koronavírus elleni oltóanyag érkezett. Így Oroszország már teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségeit az első komponensű oltások tekintetében, valamint most már mindenki, aki eddig megkapta az első oltást a Szputnyikból, meg tudja kapni a második adagot is - jelentette ki Szijjártó. Már csak egy 200 ezres orosz szállítmány van hátra, amely néhány hét múlva érkezik majd. Ez a most beérkező 200 ezer első dózis második komponense lesz.

Egymillió embert védenek meg így

A miniszter szerint az idő bebizonyította, hogy helyes döntést hoztak, amikor úgy döntöttek, hogy Magyarország Oroszországtól is vásárol COVID-19 elleni oltóanyagokat. "Ha ezt nem tettük volna meg, ma egymillió emberrel kevesebben lennének biztonságban" - jegyezte meg.

