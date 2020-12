Koronavírus: több országot is lezárnak karácsonyra

A tömeges mozgás elkerülésére és a koronavírus-járvány megfékezésére a hétvégétől szigorú ellenőrzést vezetnek be az olaszországi repülőtereken, vasútállomásokon, valamint a vásárlóutcákban is. December 24-étől pedig Olaszország teljes lezárása várható egészen január 3-áig - közölte Francesco Boccia úgynevezett tartományügyi miniszter.

Az olasz kormány az ország teljes lezárására készül az ünnepek alatt. A végleges szigorító intézkedéseket a miniszterelnök pénteken vagy szombaton jelenti be. Sajtóértesülések szerint december 24-e és december 26-a között, valamint december 30-a és január 3-a között az ország egész területén egész napos kijárási tilalmat rendelnek el, és ezalatt leállítják a kereskedelmet és a vendéglátást is. Más értesülések szerint viszont a korlátozásokban nem is lesz szünet, és egészen vízkeresztig, tehát január 6-ig eltarthatnak. Ezt megelőzően december 21-étől - szintén a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében - életbe lép a tartományok közötti közlekedés tilalma is.

Ez a karácsony sok helyen más lesz, mint az eddigiek.

h i r d e t é s

Külön utas megoldások

Külön utat jár a járványkezelésben az északkeleti Veneto tartomány, ahol december 19-e és január 6-a között minden nap délután 2 órától lezárják a tartományt. Délelőtt tehát minden működni fog, délután viszont mindent leállítanak, tilos lesz a városok, települések közötti közlekedés, és a tartomány külső határait is lezárják. San Marino Köztársaság pedig a zárás helyett az ünnepek alatt feloldja a korábbi korlátozásokat. A több mint 33 ezer lakosú miniállamban mindössze húsz fertőzött van kórházban, öten lélegeztetőgépen.

A lengyeleknél országos karantén lesz

A koronavírus-járvány harmadik hullámának elkerülése érdekében országos karantént léptetnek érvénybe Lengyelországban december végétől január közepéig - jelentette be Adam Niedzielski egészségügyi miniszter. Szilveszterkor pedig külön kijárási korlátozásokat vezetnek be. A járványban megfertőződöttek számának növekedése az utóbbi hetekben 10 ezer körülire lassult le, az erről a szintről esetleg elinduló harmadik hullámmal azonban nem biztos, hogy az egészségügyi rendszer meg tudna birkózni - értékelte a helyzetet Niedzielski.

Erre hivatkozva közölte, hogy a jelenlegi járványügyi intézkedések mellett december 28-ától január 17-éig teljesen bezárnak az eddig a szolgálati utak céljából vendégeket fogadó szállodák, továbbá a patikák, az élelmiszerüzletek és az illatszerboltok kivételével újból bezárnak a bevásárlóközpontok üzletei. Az említett időszakban nem működhetnek a sípályák sem. A "szervezett közlekedéssel" külföldről érkezők számára pedig tíznapos karantén lesz kötelező - mondta el Niedzielski. A lengyelek este 19 és hajnali 6 óra között szilveszterkor is csak a legszükségesebb esetekben - például gyógyszerbeszerzési vagy szolgálati okokból - hagyhatják el otthonaikat.

A csehek is szigorítanak

Tekintettel az újra romló járványhelyzetre, pénteken megszigorították az óvintézkedéseket Csehországban. Az öt kockázati sávra osztott százpontos hivatalos táblázat alapján a csak mintegy két hétig érvényes harmadik sávból éjfélkor az egész ország visszatért a szigorúbb negyedik sávba. A harmadik sáv az üzletek, vendéglők és szolgáltatások megnyitását jelentette. A kormány döntése alapján azonban pénteken újra bezártak a vendéglők és a szállodák, míg az üzletek és a szolgáltatások ezúttal kivételt kaptak. Ezek tehát bizonyos feltételek mellett kinyithatnak és működhetnek. Ismét érvénybe lépett azonban az éjszakai kijárási tilalom. A kulturális intézmények megint bezártak, és a sportrendezvényeket továbbra is nézők nélkül kell megtartani.

A kormány közben felkérte a képviselőházat, hogy a december 23-án lejáró szükségállapot újabb egy hónappal meghosszabbítsák. A parlamenti pártok véleménye ebben a kérdésben nagyon megoszlik, így nehéz megjósolni a döntést. A kabinet egyébként hétfőn kíván dönteni a karácsonyi ünnepek alatti közrendről és óvintézkedésekről. Azt már bejelentették, hogy az új típusú koronavírus elleni küzdelem részeként bevezetett éjjeli kijárási tilalom ellenére megtarthatók lesznek az éjféli misék, de a templomokat a hívők csak az épületek befogadóképességének 20 százalékáig tölthetik meg. Az üzletek és a szolgáltatások december 24-én délig tarthatnak nyitva. A korábbi években Prága belvárosában a turisták miatt számos üzlet a szentestén is nyitva tartott. A hagyományos szilveszteri utcai rendezvények tilosak, és nincs engedélyezve a petárdák használata sem. Néhány üzletlánc és bolt közölte, hogy az idén nem is fog petárdákat árusítani.

Aggódnak a franciák

A koronavírus-járvány alakulása aggodalomra ad okot - mondta Jérome Salomon, a francia járványügyi igazgató. Egyúttel óvatosságra intette a franciákat az év végi ünnepek előtt, miután a napi esetszám az elmúlt napokban újból elkezdett emelkedni, és elérte a 18 ezret. Az országban két nappal ezelőtt ért véget a hat hétig tartó általános karantén, amelyet éjszakai kijárási tilalom váltott fel. A kulturális intézmények és a vendéglátóhelyek kinyitását azonban egyelőre nem engedélyezte a kormány, miután a napi esetszám a teljes zárlat ellenére sem csökkent le a tervezett szintre, és a karantén utolsó két hetében 10 ezer körül stagnált. Ez viszont a héten emelkedésnek indult. A kormány szerint eredetileg ötezerre kellett volna csökkennie a napi esetszámnak, és 2500-3000 közé a súlyos betegek számának.

Vírusszorongás: gyerekeknél akár testi tünetek formájában is jelentkezhet afélelem- a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!