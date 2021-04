Koronavírus: több mint kétszáz újabb áldozat itthon

Mitől függ, hogy betartja-e valaki a járványügyi védekezés jegyében hozott szabályokat? Részletek itt.

A koronavirus.gov.hu kormányzati tájékoztató oldal legfrissebb jelentése szerint a járvány hazai megjelenése óta mintegy 686 ezerre emelkedett immár az igazolt fertőzéses esetek száma. A járvány eddig 21715 életet követelt itthon. Az aktív fertőzöttek száma több mint 247 ezer, közülük 11571 beteg kórházban fekszik, illetve 1440-en vannak lélegeztetőgépen.

Lélegeztetett COVID-19-beteget ápolnak a Jósa András Oktatókórházban április 2-án. h i r d e t é s Fotó: MTI/Balázs Attila

A jelentés hangsúlyozza, az oltási program a húsvéti ünnep alatt is folytatódik. Vasárnap reggelre a beoltottak száma meghaladja a 2,3 milliót, továbbá 905 ezren már a második adag vakcinát is megkapták. Mostanra a magyar lakosság 22,9 százalékát oltották be legalább egy dózis vakcinával COVID-19 ellen. A kórházi oltópontok a hosszú hétvégén fogadják a háziorvosok által szervezett oltandókat, azok a háziorvosok pedig, akik vállalják, hogy az ünnepek alatt is oltanak, kiegészítő díjazásra jogosultak. Szombattól Budapesten a háziorvosi rendelők és a kórházi oltópontok mellett már a szakrendelőket is bevonták az oltásba.

Mint azt a jelentés írja, a koronavírus-járvány harmadik hulláma Európa-szerte erősebbnek bizonyul az eddigieknél. Továbbra is hatályban vannak tehát az alábbi védelmi intézkedések, korlátozások.

A maszkviselés a lakott területen belül valamennyi utcán, közterületen kötelező.

A másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter védőtávolságot kell tartani.

A munkavégzés lehetséges, de ahol lehet, otthoni munkavégzést javasolt.

Az esti kijárási tilalom továbbra is érvényben van este 8 óra és reggel 5 óra között.

Az üzleteket be kell zárni. Kivétel: az élelmiszerüzletek, a patikák, a benzinkutak, a drogériák, a dohányboltok, gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenységhez nélkülözhetetlen anyagokat és eszközöket árusító üzletek, valamint az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek, a piac és a termelői piac.

Minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügyi, szociális, pénzügyi, postai és járműszervíz-szolgáltatásokat.

Az éttermekben továbbra is van lehetőség elviteles vásárlásra.

Az óvodák és az általános iskolák a tavaszi szünet végéig nem nyithatnak ki. Az önkormányzatok kérésére az óvodákban és az iskolákban biztosítani kell a gyermekfelügyeletet. A középiskolákban és a felsőoktatásban a digitális oktatás továbbra is fennmarad. Az alacsony fertőzési számokra tekintettel a bölcsődék nem zárnak be.

A szabadtéri sporttevékenység lehetséges, ahol tartható a másfél méteres távolság. Megengedettek az igazolt sportolók edzései, de mérkőzéseket kizárólag zárt kapuk mögött lehet megrendezni.

Közel 9 ezer újabb áldozat világszerte

A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem vasárnap reggeli adatai szerint 24 óra alatt újabb 533 ezer fertőzést jegyeztek fel az egészségügyi hatóságok világszerte. A SARS-CoV-2 vírus 2019. decemberi felbukkanása óta így immár megközelíti a 130,7 milliót a fertőzöttek kumulatív száma a Földön. A pandémia halálos áldozataink száma 8664-gyel emelkedett vasárnapig, megközelítve így a 2,846 milliót. Afertőzés192 országban és régióban van már jelen. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.

Aggodalomra adhat okot a SARS-CoV-2-vírus egy újonnan kimutatott variánsa, amely a korábbi változatokhoz képest mintegy negyven mutációval rendelkezik. Minderről ide kattintva olvashat bővebben.