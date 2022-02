Koronavírus: több mint 9 ezer új fertőzött itthon

Tünet nélkül átvészelhető a COVID-19 ezzel a terápiával.

Újabb 9 422 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 1 562 827-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 66 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 41 471-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

169-en vannak lélegeztetőgépen

Jelenleg 229 857 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 4 218-an szorulnak kórházi kezelésre, közülük 169-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 1 291 499 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 23 308 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 10 millió tesztet végeztek már el az országban.

Oltópont a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban Zalaegerszegen. Fotó: MTI/Varga György

Több mint 6 millió beoltott

Eddig 6 364 167 személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 6 103 465-en pedig a második dózist is megkapták. Azoknak pedig, akik már legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltást második adagját, a harmadik, emlékeztető dózis beadatását is ajánlják. A friss információk szerint 3 688 593-an meg is kapták az ismétlő oltást.

Folytatódik az oltási akció

Mint azt korábbi cikkben mi is megírtuk, az átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámának megfékezése érdekében februárban is lesznek oltási akciónapok: minden csütörtök és péntek délután, illetve szombaton előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet oltakozni a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani.

A koronavírus-járvány nemcsak Magyarországon, hanem világszerte komoly kihívást jelent az egészségügyi rendszernek. Külföldön élő, a koronavírus-fertőzésen már átesett olvasóink meséltek tapasztalataikról.