Koronavírus: több mint 6 ezer új fertőzött itthon

Újabb 6278 magyar állampolgárnál mutatták ki az új típusú koronavírus-fertőzést, ezzel 446178-ra nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Közülük jelenleg 102566 aktív fertőzöttet tartanak számon. A járvány hazai áldozatainak száma 15476-ra emelkedett, miután tegnap reggel óta 152, többségében idős, krónikus beteg vesztette életét afertőzéskövetkeztében - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

Milyen az ország vakcinaellátottsága jelenleg? Kattintson, és kiderül!

639-en vannak lélegeztetőgépen

A legfrissebb adatok szerint 6554 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, akik közül 639-en vannak lélegeztetőgépen. Ezzel párhuzamosan a COVID-19-ből gyógyultak száma is emelkedik, már 328136-an győzték le a kórt. Hatósági házi karanténban 41440-en vannak, és már több mint 3,74 millió koronavírustesztet végeztek el az országban.

h i r d e t é s

A Pfizer-BioNTech vakcinájával oltanak be egy férfit a székesfehérvári Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórházban. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Zajlanak az oltások

Annak érdekében, hogy minél többen minél előbb megkapják az első oltást, az Operatív Törzs és az oltási munkacsoport módosította az oltási stratégiát. Ennek értelmében változott egyes vakcinák alkalmazása is: a Pfizer második adagját az eddigi 21 nap helyett 35 napos különbséggel, az AstraZenecát a korábbi 4 hét helyett 12 hetes különbséggel adják be, és ezentúl 60 év felett is alkalmazni lehet. Az előttünk álló napokban folytatódik a regisztrált idősek oltása háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon. Ezen felül 74 ezer 60 év alatti krónikus beteget kórházi oltópontokra hívnak be SMS-ben most hétvégére.

Érvényes korlátozások

A kijárási tilalmat és a többi védelmi intézkedést a kormány március 15-éig meghosszabbította, valamint szigorúbbak lettek az utazási szabályok. Az új típusú koronavírus terjedésének megfékezése érdekében továbbra is javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, a rendeletben meghatározott helyeken pedig viseljünk maszkot, amelynek a szánkat és az orrunkat is takarnia kell. Ezek mellett ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

A koronavírus-járvány harmadik hullámában egyre fiatalabbak egyre súlyosabb állapotban kerülnek intenzív osztályra - erről részletesebben ide kattintva olvashat.