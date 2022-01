Koronavírus: több mint 5 ezer új fertőzött itthon

Újabb 5270 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 1 269 979 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 82 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 39 599-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Az omikronnál is rosszabb lehet a legújabb variáns.

307-en vannak lélegeztetőgépen

Jelenleg 101 457 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 3090-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 307-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 1 128 923 személyt gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 14 894 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 9,22 millió tesztet végeztek már el az országban.

h i r d e t é s

A Pfizer-vakcina második adagjával oltanak be egy lányt a budapesti Honvédkórházban. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Több oltási akció is lesz januárban

Eddig 6 269 955 személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 5 990 568-an pedig a második dózist is megkapták. Azoknak pedig, akik legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltást második adagját, a harmadik, emlékeztető dózis beadatását is ajánlják. A friss információk szerint már 3 191 997-en meg is kapták az ismétlő oltást.

Január 6-a és 8-a között újabb oltási akciót hirdettek, amikor előzetes időpontfoglalás nélkül lehet menni oltásra. A bejelentés szerint továbbá januárban minden csütörtökön, pénteken és szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben. Kedden pedig a Pfizer második szállítmánya megérkezett is a gyermekeknek szánt vakcinából.

Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) laboratóriuma megállapította, hogy az új hazai fertőzések több mint 11 százalékáért az omikron mutáció a felelős.

Új szakmai ajánlást tett közzé a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), még karácsony előtt. Az dokumentum kitér egyebek mellett a harmadik és a negyedik oltás kérdésére is. Mutatjuk a legfontosabb részleteket.