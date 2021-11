Koronavírus: több mint 530 ezer új fertőzött világszerte

Ezért baj, ha félünk a koronavírustól.

Eddig 251 941 758 embert fertőzött meg és 5 079 990 életet követelt világszerte az új típusú koronavírus. Közben viszont a beadott védőoltások száma már a 7,37 milliárdot is meghaladta - derült ki a Johns Hopkins Egyetem és Kórház péntek délelőtti összesítéséből.

Egy nap alatt 534 372-en fertőződtek meg az új típusú koronavírussal. Fotó: Getty Images

A friss adatok szerint a legtöbb koronavírus-fertőzöttet és áldozatot továbbra is az Egyesült Államokban tartják számon: az amerikaiak 46 852 276 igazolt esetről és 759 676 halottról tudnak. A második legtöbb eset pedig az indiaiaknál van: India 34 414 186 beteget és 462 690 áldozatot jelentett eddig.

Brazília már 21 924 598 igazolt esetről és 610 224 elhunytról, az Egyesült Királyság 9 495 395 koronavírus-fertőzöttről és 142 971 áldozatról, míg Oroszország 8 804 297 megbetegedésről és 247 000 áldozatról adott hírt péntek délelőttig. Közben Törökországban a fertőzöttek száma már 8 342 292, a haláleseteké pedig 72 910.

Hasonlóan rossz a helyzet Franciaországban - ahol 7 358 920 megbetegedésről és 119 021 halottról tudnak -, Iránban - 6 019 947 regisztrált esettel és 127 809 áldozattal -, Argentínában - innen 5 302 445 fertőzöttet és 116 209 halottat jelentettek - és Spanyolországban is. Ez utóbbi országban már 5 042 803 embernél mutatták ki az új típusú koronavírust, és 87 647-en vesztették életüket a COVID-19-hez köthetően.

Nemcsak a felnőttek körében fertőz meg egyre több embert a koronavírus delta variánsa, hanem a gyerekek között is - figyelmeztetett egy hazai szakember. Mint mondta, fontos lenne mielőbb engedélyezni a 12 év alattiak beoltását is, ugyanis ebben a korosztályban még egy enyhébb megbetegedésnek is súlyos következményei lehetnek.