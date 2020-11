Koronavírus: több helyről is várunk vakcinát

"Világszerte egyre riasztóbbak a koronavírus-adatok. Bár egyelőre még több a kérdés, mint a biztos válasz a világjárvány kapcsán, egy ügyben konszenzus van - talán - az egész tudományos világban: az oltás jelentheti az áttörést a védekezés sikeressége szempontjából" - írta hétfői Facebook-bejegyzésében a miniszter.

Hamarosan elérhető lehet a vakcina

Az új típusú koronavírus felbukkanása óta a világ számos helyén zajlanak kutatómunkák az oltóanyag kifejleszése érdekében. Ezek jelenleg különböző fázisokban vannak. Oroszországban és Kínában már a tesztelés harmadik szakaszánál tartanak, így könnyen lehet, hogy heteken vagy néhány hónapon belül lehetőség nyílik oltóanyag vásárlására ezekből az országokból - vélekedett a miniszter.

A koronavírus-vakcina vásárlásához szükséges egyeztetéseket már meg is kezdték. A magyar külügyminiszter pénteken és hétfőn telefonon egyeztetett Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszterrel, valamint Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszterrel. "Megállapodtunk, hogy folyamatos kapcsolatot tartunk fenn a teszteredményekkel, az engedélyezési eljárásokkal és a széleskörű egészségügyi felhasználással kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében" - olvasható Szijjártó posztjában.

Izrael is szóba került

A külügyminiszter arról is beszámolt, hogy mindemellett felvették a kapcsolatot az izraeli illetékesekkel is. Hiszen - ahogy már a HáziPatika.com-on is olvashatták - Izraelben is zajlanak kutatások a vakcina kifejlesztése érdekében.

