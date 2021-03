Koronavírus: több a halott itthon, mint Olaszországban

Naponta 500 orvostan- és egészségtudományi hallgató segíti az Országos Mentőszolgálat munkáját. Kattintson a részletekért!

Az új típusú koronavírus-járvány harmadik hulláma javában tombol Magyarországon, az újonnan regisztrált fertőzöttek száma pénteken rekordot döntött, és sajnos ezzel párhuzamosan egyre többen veszítik életüket a COVID-19 következtében. Az Our World in Data összesítése szerint Magyarországon egymillió lakosra vetítve 1689,9 áldozata volt a vírusnak, ezzel a koronavírus-járvány kirobbanása óta regisztrált áldozatok számát tekintve lakosságarányosan a hetedik helyen szerepelünk a világ országai között - számolt be róla a 444.hu. A listán csak San Marino, Csehország, Belgium, Szlovénia, az Egyesült Királyság és Montenegro előz meg minket az áldozatok számát tekintve. Ez azt is jelenti, hogy lakosságarányosan nézve jelenleg többen hunytak el koronavírusban itthon, mint Olaszországban, ahol a járvány első hullámának legnagyobb európai gócpontja volt.

A New York Times összesítésében is a top 10 ország között szerepel Magyarország afertőzésokozta halálozások számát tekintve. Itt a nyolcadik hely a miénk, ezen a listán ugyanis Gibraltár is szerepel. Az adatok jól mutatják azt is, mekkora teher nehezedik az egészségügyre a koronavírus-járvány harmadik hullámában: az elmúlt egy hét halálozási adatait tekintve ugyanis Magyarország lakosságarányosan már a 4. helyen áll a világban, csak Csehországban, Szlovákiában és Montenegróban vesztették többen életüket az elmúlt 7 napban.

Február 18-a óta a kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma megduplázódott Magyarországon, a lélegeztetett betegeké pedig megtriplázódott. Arról, hogy mennyit romlott a helyzet itthon az elmúlt három hétben, bővebben erről szóló cikkünkben olvashat.