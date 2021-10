Koronavírus: több a halott a szomszédban, mint gondoljuk

A koronavírus-járvány szerb áldozatainak valós számát Predrag Kon szerint majd csak a statisztikai adatokból lehet látni. Akkor majd kiderül, éves szinten mennyivel nőtt meg a halottak száma az átlagoshoz képest.

Legalább 10 napos zárlatot szeretnének

Egyelőre nem tartják indokoltnak a szigorítást itthon.

A járványkezeléssel megbízott válságstáb egészségügyi végzettséggel rendelkező tagjai egyébként azt szeretnék elérni, hogy legalább tíz napra mindent bezárjanak az országban, ezzel ugyanis csökkenhetne az átfertőződés esélye. Ám várhatóan ezt a javaslatukat ismét elutasítják. Pedig az országban jelenleg nagyon rossz a koronavírus-helyzet, óriási számban betegednek meg az emberek, rengetegen kerülnek kórházba súlyos tünetekkel. Sajnos sokan ezek ellenére sem tartják be az elővigyázatossági intézkedéseket és a védőoltást is elutasítják.

Az áldozatok valós száma magasabb a regisztráltnál.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Ukrajnában további romlás várható

Ukrajnában még tovább emelkedik az új koronavírus-fertőzöttek napi száma. Ihor Kuzin országos tisztifőorvos - aki egyben az egészségügyi miniszter helyettese - kijelentette, hogy még csak a jelenlegi hullám elején tartanak az országban. A tetőzést október végére, november elejére prognosztizálja az egészségügy tárca.

Az új megbetegedések száma a régiók többségében meghaladja a megengedett mértéket, ezért nem kizárt, hogy a közeljövőben újabb megyék kerülnek a vörös, azaz a legszigorúbb járványhelyzeti besorolásba. Hétfőtől öt megye - Herszon, Donyeck, Odessza, Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja - van ebben a kategóriában, de a mutatók alapján Luhanszk, Szumi és Zsitomir megyék is hamarosan átkerülhetnek. Már csak hat megye - köztük Kárpátalja - van a jelenlegi legenyhébb, sárga besorolásban, a főváros, Kijev pedig már átkerült az eggyel nagyobb kockázatot jelző narancs kategóriába, amelyben még 13 megye van.

Kuzin kijelentette, hogy az öt megye vörös kategóriába sorolása elsősorban a lakosok oltással kapcsolatos, "komolytalan hozzáállása" miatt vált szükségessé. "Most minden állampolgár választhat: vagy felveszi az oltást, vagy továbbra is a szigorú járványszabályok rendszerében él" - hangsúlyozta. Emlékeztetett arra, hogy mindenkinek be kell tartania Ukrajnában a kötelező maszkviselést a zárt nyilvános helyeken, az oltottaknak és a COVID-19-ből felépülteknek is.

Romániában több mint ötszörösére emelkedett az oltási hajlandóság az utóbbi egy hónapban, amióta a kormány bejelentette, hogy belföldön is bevezeti az uniós védettségi igazolvány használatát.