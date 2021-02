Koronavírus: több a beoltott, mint a fertőzött Romániában

Az oltási kampányt koordináló országos bizottság szombat esti összesítése szerint Romániában eddig 788 ezer embert oltottak be, közülük több mint 562 ezren a második, emlékeztető adagot is megkapták. A stratégiai kommunikációs törzs szerint a járvány kezdete óta 777 ezer embernél mutatták ki az új típusú koronavírus-fertőzést, közülük csaknem 35 ezer jelenleg is beteg.

Romániában eddig 788 ezer embert oltottak be. Képünk illusztráció, forrás: Getty Images

Kevesebb mint két hónapja kezdték az oltást

Romániában naponta 33-38 ezer ember kapja meg a koronavírus elleni vakcinát, az újonnan diagnosztizált újabb fertőzések átlaga pedig napi 2400 körül mozog. A beoltottak száma - az immunizációs kampány kezdete után kevesebb mint két hónappal és a betegség romániai megjelenése után csaknem egy évvel - most ugrotta át az ismert fertőzések számát. A húszmilliós országban így már több mint másfél millióra tehető azok száma, akik - a betegségen átesve, vagy a betegséget megelőzni hivatott vakcina révén - ellenállóvá váltak a koronavírussal szemben. A napi esetszámok stagnálást jeleznek, az utóbbi hónapban már nem lassult a járvány terjedése a szomszédos országban.

Az aktív esetek száma megtorpant

Tavaly november végén a napi esetszám még többször meghaladta a tízezret, a fertőzésszám kéthetes átlaga megközelítette a 8500-at, az ismert aktív esetek száma pedig 120 ezer fölött volt. Az akkor kezdődött javuló tendencia megtorpanását jelzi, hogy a jelenleg is fertőzőként nyilvántartott aktív esetek száma - amely január végéig harmadára esett - februárban már nem csökkent, és továbbra is 35 ezer körül stagnál. Hasonlóképpen egy hónapja megtorpant a járványnak tulajdonítható elhalálozások számának csökkenése: míg tavaly december elején a napi 160 haláleset számított átlagosnak, január 21-éig az utóbbi kéthetes átlag napi 80-ra esett, a csökkenés azóta lelassult, jelenleg a napi 70 haláleset számít átlagosnak.

