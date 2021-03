Koronavírus: tartogathat még meglepetéseket

Magyarországon is tombol a koronavírus-járvány harmadik hulláma, amely minden eddiginél magasabb halálozási adatokat produkál. Az aggasztó számok mögött azonban Falus András nem genetikai hátteret sejt, sokkal inkább az emberek felelőtlenségének és a magyar egészségügy állapotának számlájára írja az emelkedést - írja a Népszava.

Tartogathat még meglepetéseket a koronavírus. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mi a helyzet a mutánsokkal?

A szakember elmondása szerint már tavaly május-június környékén legalább 6-féle koronavírus-mutánsról tudtak a spanyolok. Azok a változatok viszont nem voltak súlyosabbak az eredetinél. "Ez a felfedezés nem kapcsolódott ahhoz a rossz élményhez, amit most érzünk a brit és a többi variánsnál" - fogalmazott. Figyelmeztetett arra is, hogy a post-COVID szindróma ijesztő, egyelőre ismeretlen dolgokat is képes produkálni. "Egy intenzíves barátom mesélte, hogy most órák alatt halnak meg huszonéves fiatalok, akik fél éve nagyon enyhe tünetekkel átestek a betegségen" - mondta.

Mitől függ, hogyan reagálunk?

Azt senkinél sem lehet előre tudni, hogyan fog reagálni a koronavírus-fertőzésre vagy az oltásra. Az emberi örökítőanyagban ugyanis legalább 40 olyan gén és génváltozat van, amely befolyásolni tudja ezt, ám nem elhanyagolható a környezet, a táplálkozás, a testmozgás, a lelki állapot és az általános higiénia hatása sem. A szakember ezeken kívül a mikrobiom szerepét, vagyis az immunrendszerünk állapotának fontosságát is kiemelte.

