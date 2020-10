Koronavírus: tanulnunk kellene a korábbi válságokból

Koronavírus: sokat kell várnunk a vakcinára - kattintson a részletekért!

Annak érdekében, hogy az Európai Unió a legelesettebbeknek is segítséget nyújtson, fontos lenne az európai minimálbér bevezetése és európai szintű szabályozása - jelentette ki az EP-képviselő az euróövezet 2020-as foglalkoztatási és szociális politikájáról szóló jelentésének bemutatásakor. Véleménye szerint csak határozott és összehangolt európai válasz ellensúlyozhatja a koronavírus-járvány okozta válság szociális következményeit. Különös jelentősége van annak is, hogy a tagállamok foglalkoztatásmegőrző intézkedéseket hajtsanak végre, valamint támogassák a rugalmas munkaszervezési formákat is a munkahelyek megőrzése érdekében.

Nem szabad megfeledkeznünk a legkiszolgáltatottabbakról.

A koronavírus-járvány egyértelműen rávilágított a tagállami ellátórendszerek tarthatatlan egyensúlytalanságára - hívta fel a figyelmet Ujhelyi István EP-képviselő. Megemlítette továbbá, hogy vannak olyan kihívások, amelyek nem oldhatók meg koordináció nélkül. Véleménye szerint az úgynevezett európai egészségügyi unió koncepciójának megvalósítása minden magyar ember érdeke.

