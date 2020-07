Koronavírus: szúnyogok biztosan nem terjesztik

Ahogy arról múlt héten a Házipatika.com is beszámolt, az interneten többfelé olvasni lehetett, hogy a szúnyogok más betegségekhez hasonlóan az új típusú koronavírust is terjeszthetik. Ezzel kapcsolatban a WHO azt közölte, hogy kevés esélyt látnak rá, de hangsúlyozták, hogy kifejezetten ebben a témában nem készült még kutatás. A Kansas állambeli Biobiztonsági Kutatóintézet (Biosecurity Research Institute) most azonban pótolta ezt a hiányosságot.

A Nature című tudományos folyóiratban publikált tanulmányhoz három elterjedt szúnyogfaj esetében (Aedes aegypti, Aedes albopictus, Culex quinquefasciatus) vizsgálták, hogy képesek-e továbbadni a fertőzést úgy, hogy megcsípnek egy koronavírusos személyt, majd egy egészséges embert. Összesen 277 darab szúnyogot vontak be a kísérletbe, melyek közül egyetlen egyben sem tudták kimutatni a fertőzést. Mint írják, a vírus patogénje nem maradt életképes és nem tudott szaporodni a szúnyogok szervezetében - vagyis egyértelműen kijelenthető, hogy nem képesek továbbadni a fertőzést.

