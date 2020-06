Koronavírus: súlyosbodik a járvány a szomszédban

Egyes Magyarországot környező országokban - például Szlovéniában és Horvátországban - már napok óta alig vannak koronavírushoz köthető esetek. Ezzel szemben Ukrajnában még mindig tombol a járvány. Az országban egyelőre nem látszik számottevő csillapodás, Kijevben pedig rekordot döntött az újonnan felfedezett fertőzések száma: egy nap leforgása alatt 82 új beteget és 4 újabb áldozatot regisztráltak az ukrán fővárosban. A legújabb esetekkel számolva eddig Kijevben 3292 ember kapta el a koronavírust, országos szinten pedig 26542 fertőzöttről és 770 halottról tudnak. Ennek ellenére péntektől az ország kevésbé érintett területein életbe lépett a korlátozások feloldásának újabb, negyedik szakasza.

Maszkot viselő járókelők Kijevben. Fotó: Getty Images

20 ezer felett a romániai fertőzöttek száma

Meghaladta a 20 ezret Romániában az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma. Közülük 14145 beteg - vagyis a fertőzöttek 70 százaléka - már meggyógyult, 1308 fő - a fertőzöttek 7 százaléka - pedig meghalt. Jelenleg 4650 fertőzött személyt ápolnak a kórházakban, 152-en intenzív osztályon fekszenek. Az elmúlt 24 órában 196 új esetet jegyeztek, ami 23 százalékkal több mint az elmúlt egy hét átlaga. A kór egy nap alatt jegyzett új halálos áldozatainak száma immár 10 napja 10 körül alakul, az intenzív osztályon kezeltek száma pedig folyamatosan csökken. Az esetek területi eloszlását tekintve továbbra is a moldvai és a dél-erdélyi megyék valamint a főváros és környéke a legfertőzöttebbek. A román hatóságok egyébként június 15-étől a nagy bevásárlóközpontok megnyitására készülnek, az intézkedés bevezetését azonban elhalaszthatják, ha a fertőzöttek számának növekedése tartósnak bizonyul.

A horvátok 2 százaléka fertőződött meg

Koronavírus: 2,4 millió spanyol kaphatta el - kattintson a részletekért!

Horvátországban a 2 százalékot sem éri el az új koronavírussal megfertőződöttek valós aránya a szerológiai tesztek részleges eredménye szerint. Az országban három héttel ezelőtt kezdtek bele a fertőzöttek szervezetében termelődő ellenanyagokat kimutató szerológiai vizsgálatba, amelyhez 1100 vérmintát gyűjtöttek be a kórházi laboratóriumokból, az egészségházakból és a közegészségügyi intézetekből. Eddig 520 mintát dolgoztak fel. A részleges eredmények alapján 80 ezerre tehető a koronavírus-fertőzésen átesett horvát állampolgárok száma. Az elmúlt 24 órában egyébként egy új fertőzöttet találtak az országban, új haláleset azonban nem regisztráltak, így a horvátok eddig 2247 igazolt esetről és 103 áldozatról adtak hírt. Az elsőfertőzéstöbb mint három hónappal ezelőtti megjelenése óta 2113 beteget nyilvánítottak gyógyultnak, az aktív fertőzöttek közül pedig 15-en vannak kórházban, hárman lélegeztetőgépen.

Szlovéniában vége a járványnak

A szomszédos Szlovéniában az elmúlt egy nap során senki sem fertőződött meg, és nem regisztráltak új halálesetet sem az országban. Az ismert fertőzöttek száma a legfrissebb adatok szerint 1479, a koronavírus-járvány szlovén áldozatainak száma pedig 109. Az aktív fertőzöttek közül mindössze 5-en vannak kórházban, intenzív osztályon pedig egy ember fekszik. Ljubljana április végétől és május elejétől szigorú óvintézkedések mellett fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, és újraindította a gazdaságot, május közepén pedig - elsőként az Európai Unióban - hivatalosan is bejelentette a járvány végét. Szlovénia már az osztrák állampolgárok előtt is megnyitotta a határait - a szomszédos országok közül jelenleg csak Olaszországgal szemben támaszt korlátozásokat.

Szerbia felkészült a második hullámra

Szerbia anyagilag és felszerelés tekintetében is felkészült a koronavírus-járvány második hullámára - jelentette ki Aleksandar Vucic szerb államfő. Mint mondta, az elmúlt hónapokban kiépített rendszerek jól működnek, és az országnak elegendő pénzügyi tartaléka is van a járvány kezelésére. Az ország egyébként eddig csaknem 11600 megbetegedésről és 246 halálesetről számolt be.

Szlovákia 1526 koronavírusos beteget és 28 áldozatot, Ausztria pedig több mint 16800 fertőzöttet és 672 elhunytat regisztrált eddig.

