Koronavírus: súlyosbíthatják a betegséget ezek a gyógyszerek

Súlyosbíthatják a koronavírus-fertőzés tüneteit a gyulladáscsökkentők

"A gyulladáscsökkentők szedése (ibuprofen-, kortizontartalmú gyógyszerek) súlyosbíthatja a betegséget. Láz esetén paracetamolt szedjünk be. Ha már valaki gyulladáscsökkentőt szed, vagy kétségei vannak, kérjen tanácsot egy orvostól!" - írta a tárcavezető szombaton a Twitteren.

A különböző elnevezésekkel kapható ibuprofentartalmú gyógyszerek súlyosbíthatják egy fertőzöttnél a már meglévő tüneteket, és komolyabb komplikációkat is okozhatnak. Több francia orvos is jelezte, hogy a koronavírus-fertőzésben szenvedő fiatalabb betegek az után kerültek súlyos állapotba, hogy ibuprofentartalmú lázcsillapítót szedtek be. Franciaországban egyébként emiatt január közepétől kizárólag orvosi javaslatra, recepttel válthatók ki a gyógyszertárakban az ilyen készítmények.

Még csak a koronavírus-járvány elején tartunk

Miközben vasárnap választásokat tartanak Franciaországban, az ország fokozatosan készül az olaszországihoz hasonló karanténhelyzetre is. Hétfőtől bezárnak az oktatási intézmények, a tömegközlekedési járművek "csökkentett üzemmódban" fognak közlekedni, a száz főnél több embert vonzó rendezvényeket betiltották, bezártak a múzeumok és a színházak is, és aki megteheti, otthonról fog dolgozni.

Március 14.: szinte senki sincs az utcán Párizsban, a koronavírus-járvány miatt hozott szigorú intézkedések miatt. Fotó: Getty Images

A 3600 diagnosztizált esettel "egy ismeretlen vírus okozta járványnak még csak az elején tartunk" - hívta fel a figyelmet a miniszter. Martin Hirsch, a francia közkórházak vezetője a Le Monde című napilapban szombaton megjelent interjúban elmondta: szakmai emlékei szerint a francia egészségügyi intézmények még soha nem szembesültek olyan méretű jelenséggel, olyan gyorsan és olyan komplexitással, valamint olyan virulensen, mint jelenleg. Példaként az 1980-as évek AIDS-járványát, majd a 2015-ös párizsi merényletsorozatokat említette.

A koronavírustesztek 20 százaléka pozitív

"Jóllehet az orvoscsoportok készen állnak, hazugság lenne azt állítani, hogy a legjobb körülmények között kezeljük ezt a vírust" - mondta a szakember. Hozzátette, hogy az elmúlt napokban elvégzett koronavírustesztek húsz százaléka bizonyult pozitívnak. A múlt héten még jóval alacsonyabb volt az arány, és napról napra egyre többen kerülnek intenzív osztályra.

Az ország a koronavírus-járvány egyik fő európai gócpontja lett: az egészségügyi hatóságok péntek esti összesítése szerint a fertőzöttek száma 3661-re nőtt, ami csaknem nyolcszázzal több a csütörtök esti adatoknál. 154 súlyos állapotban lévő beteget ápolnak az intenzív osztályon, a halottak száma pedig 18-cal 79-re emelkedett.

Elhalasztják a nem sürgős műtéteket a koronavírus miatt

A francia kormány a nem sürgős sebészeti beavatkozásokat elhalasztását kérte a kórházaktól azért, hogy minél több lélegeztetőgép álljon rendelkezésre a koronavírussal fertőzöttek ellátására. Emmanuel Macron francia elnök jelezte, hogy az egészségügyi rendszernek a kormányzat minden szükséges eszközt és anyagi forrást biztosít, "bármennyibe is kerüljön".

