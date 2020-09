Koronavírus: súlyos időszakra készülnek a britek

A koronavírus téli terjedésének legrosszabb forgatókönyvét vázolja fel az a kormányzati jelentés, ami nemrég szivárgott ki Nagy-Britanniában. A BBC cikke szerint az iratban az szerepel, hogy az őszi és téli hónapokban az áldozatok száma elérheti a 85 ezret az országban.

Rengeteg áldozattal számolnak

Az irat csupán egyetlen lehetséges forgatókönyvet vázol a sok közül, és az adatokat is számos tényező befolyásolhatja, ráadásul az alapjául szolgáló modellezési folyamatot is többen elavultnak tartják. Viszont a benne foglaltak így is több olyan lépésre felhívják a figyelmet, amelyek fontosak lehetnek a járvány elleni sikeres védekezéshez.

A dokumentumot a brit kormány tudományos tanácsadó társasága, a SAGE készítette. A forgatókönyv szerint az általánosan használt korlátozó intézkedések - mint például a karantén elrendelése és a kontaktkutatás - nagyjából 40 százalékkal lassítják a koronavírus terjedésének ütemét. Az iskolák továbbra is nyitva maradnak, a háztartáson kívüli emberi kapcsolatok viszont a járványt megelőző állapothoz képest a felére csökkennek.

A járvány második hulláma rengeteg áldozatot hozhat a briteknél is. Fotó: Getty Images

A dokumentumban a 2020 júliusa és 2021 márciusa közötti időszakban próbálták felmérni a koronavírus áldozatainak számát. Ezen időszak alatt Angliában és Walesben 81 ezer áldozattal számolnak, Skóciában 2600, Észak-Írországban pedig 1900 haláleset köthető majd össze a vírussal. Megpróbálták azt is megjósolni, hogy hány embernek lehet szüksége kórházi kezelésre november és március között. Úgy számoltak, hogy a fertőzöttek körülbelül 2,4 százaléka kerülhet kórházba és ezeknek az embereknek a 20,5 százaléka szorul majd intenzív ellátásra. Az összes kórházba került beteg 23,3 százaléka halhat bele a fertőzésbe.

Nem minden szakember értett egyet a leírtakkal. Carl Heneghan, az Oxford Egyetem professzora szerint a számítás alapjául szolgáló néhány feltételezés alaptalan, valamint arra épül, hogy a járvány első hullámából semmit nem tanultak a hatóságok és mindent ugyanúgy csinálnának, mint eddig. Nigel Edwards egészségügyi szakértő szerint pedig a jelentés annyi lehetőséget vesz egyszerre számításba, hogy nehéz belőle az embereknek tanulságokat levonni arról, mit is kellene tenniük.

Nem ez volt azonban a legelrugaszkodottabb számítás a járvány brit áldozataival kapcsolatban. Július közepén egy kutatásban 120 ezerre becsülték a halálesetek számát a téli hónapok alatt.