Koronavírus: súlyos a helyzet a szomszédban

A járvány kezdete óta immár közel 157 ezer főre emelkedett az igazolt fertőzöttek száma Ukrajnában - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közzétett legfrissebb adatokból. A COVID-19 halálos áldozatainak száma 33 újabb halálesettel 3211-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma meghaladja a 84 ezret. A járvány kezdete óta a legtöbb új fertőzöttet, 3144-et múlt csütörtökön jegyezték fel, míg az egy nap alatt elhunyt legtöbb beteget, 72-őt pénteken. A legtöbb új beteget, 352-őt és a legtöbb elhunytat, hetet ezúttal a nyugat-ukrajnai Ternopil megyében jegyezték fel, a második legtöbbet, 269-et és hat halálesetet pedig a keleti országrészben lévő Harkiv megyében. Kárpátalján eddig 8675 beteget azonosítottak, az elhunytak száma pedig három újabb áldozattal 286-ra nőtt.

Ősszel megemelkedhet a COVID-19 halálozási aránya Európában - véli az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális irodájának vezetője. Részletek itt.

Lviv város vezetése vasárnap este hozta nyilvánosságra, hogy hosszas gyógykezelés után, COVID-19-ben elhunyt 60 évesen Bohdan Osztalszkij, a város vezető gyermekgyógyásza. Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter hétfői szokásos napi tájékoztatóján közölte, hogy újabb 73 egészségügyi alkalmazott kapta el a vírust - körükben a járvány kitörése óta már 12 955-en fertőződtek meg. Arról, hogy közülük eddig hányan haltak bele a betegségbe, nem közölt adatot.

Ukrajnában hétfőig megközelítette a 157 ezret az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma. Fotó: Getty Images

Maszkban mehetnek csak szavazni Romániában

A román kormány szeptember 15-től újabb 30 napra meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt május közepén elrendelt, azóta kétszer meghosszabbított veszélyhelyzetet. A hétfőn elfogadott kormányhatározat alapvetően megtartja az eddigi korlátozásokat, amelyeket a szeptember 27-i önkormányzati választásokkal kapcsolatos előírásokkal egészítettek ki. A jogszabály szerint a voksolás alkalmával mindenkinek maszkot kell viselnie, a személyi igazolványt pedig már nem az urnabiztosoknak, hanem a szavazónak kell belehelyeznie abba a berendezésbe, amely nyilvántartásba veszi, hogy szavazásra jelentkezett. A voksolónak a szavazókörbe történő érkezésekor és távozáskor is fertőtlenítenie kell a kezét.

A választási kampányban is érvényben maradnak az egyéb rendezvényekre érvényes gyülekezési korlátozások, miszerint zárt térben legfeljebb ötvenen, szabadtéren pedig legfeljebb százan gyűlhetnek össze. A hétfői kormányülésen Ludovic Orban miniszterelnök külön kitért arra, hogy a veszélyhelyzetet meghosszabbító jogszabály ugyanilyen megkötöttségekkel - vagyis legfeljebb száz résztvevővel - a tüntetéseket is lehetővé teszi, a szokásos távolságtartási szabályok és maszkviselési kötelezettség betartása mellett. A kormányhatározat feloldja viszont a még létező korlátozásokat a sportolók számára, ezentúl tehát - bizonyos egészségügyi előírások betartása mellett - a fizikai kontaktust feltételező sportágakban is újrakezdhetik az edzéseket és versenyeket.

Romániában az utóbbi napon - a hétköznap szokásosnál jóval kevesebb, mindössze 7300 vasárnapi teszt kiértékelését követően - újabb 692 embernél mutatták ki a koronavírust. Romániában egyébként több mint egy hónapja egyenletesen terjed a járvány és 1200 körül stabilizálódott a napi esetszám átlaga. A stratégiai kommunikációs törzs hétfői jelentése szerint további 22 koronavírusos beteg vesztette életét, így 4185 emelkedett a járvány romániai áldozatainak száma. Jelenleg több mint 7100 fertőzöttet kezelnek kórházban, az intenzív terápiára szoruló koronavírusos betegek száma pedig 456-ra csökkent.

Olaszországban újranyíltak az iskolák

Örömünnepnek nevezte Lucia Azzolina oktatásügyi miniszter a járványhelyzet miatt március 10. óta zárva tartó iskolák hétfői újraindulását, az oktatás azonban a húsz olaszországi tartományból egyelőre csak tizenkettőben kezdődött el. Az iskolák újranyitását elsőként a hétfő reggeli járműforgalom hónapok óta nem tapasztalt intenzitása jelezte. Rómában diákok és szülők megrohamozták a metrójáratokat, két megállót ideiglenesen le is kellett zárni. A gyerekeiket saját autóval vagy motorral szállító családok a járműforgalmat növelték.

A szeptember 14-i hivatalos tanévkezdés napján tizenkét tartományban nyitották újra kapuikat az általános iskolák és a gimnáziumok, valamint szakközépiskolák. A hat és 18 év közötti korosztályban 5,6 millió diák tért vissza a padokba az oktatás március 10-i országos leállítása óta. Olaszországban még a júniusi érettségi vizsgának az írásbeli része is elmaradt, csak a szóbeliket tartották meg. A mostani újranyitással valamivel kevesebb mint egy millió tanár és 240 ezer fős iskolai személyzet is visszatért munkahelyére.

Az oktatási intézményekre vonatkozó járványügyi protokoll szerint az iskolákban pedagógusoknak és diákoknak is - hatéves kortól - kötelező a szájmaszk viselete. Kivételt a tanterem jelent, ha az ülő tanulók között be tudják tartani a legalább egyméteres távolságot. Az iskolák többsége azonban azt tanácsolta a tanulóknak, a termekben is minél többet viseljék a szájmaszkot. A testhőmérséklet-mérés szabályai is változóak: egyes iskolákban a szülők feladatának számít a gyerekek reggeli lázmérése, máshol az iskolakapuban állítottak fel lázmérő állomásokat.

Kevesebb új megbetegedés Horvátországban és Szlovéniában

Horvátországban és Szlovéniában is csökkent az új koronavírus-fertőzöttek száma, de kevesebb tesztelést is végeztek a hétvégén mindkét országban - derült ki a válságstábok közleményéből hétfőn. Horvátországban a válságstáb jelentése szerint az elmúlt 24 órában 65-tel nőtt, és elérte a 13 598-at az azonosított fertőzöttek száma. Az aktív fertőzöttek száma 2220, és 8217-en vannak hatósági karanténban. A szomszédos Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint vasárnap 47-el 3749-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Az országban a múlt héten két egymást követő napon is száz fölé emelkedett az új fertőzöttek száma, ami rekordnak számít. Már több mint egy hete nem történt ugyanakkor COVID-19 miatti haláleset. A diagnosztizált betegek közül 40-en vannak kórházban, és közülük kilencet ápolnak intenzív osztályon. Az aktív betegek száma 866.

Pécsen és Szombathelyen is karanténba került hét-hét iskolai osztály tanáraik pozitív koronavírustesztje miatt. Minderről bővebben olvashat az nlc.hu cikkében.