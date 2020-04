Koronavírus: stabilizálódott a járvány Franciaországban

Franciaországban az előző napok csökkenő tendenciája után hétfőn ismét jelentősen emelkedett a koronavírus-fertőzés áldozatainak száma és elérte a 8911-et. Kórházban 605-en vesztették életüket, az idősotthonokban pedig 228 áldozatot szedett a vírus. A kórházi intenzív osztályokra azonban már csak 94 új beteg érkezett, ami a legalacsonyabb szám a kijárási korlátozások március 17-ei életbe lépése óta, és ez a koronavírus-járvány stabilizálódására utal - mondta az egészségügyi miniszter. Kiemelte ugyanakkor, hogy a járvány erősödésének még nincs vége. Franciaországban eddig csaknem 99 ezren fertőződtek meg.

Szájmaszkot viselő férfi Párizsban. Fotó: Getty Images

Fontos a kijárási korlátozások betartása

A miniszter ismételten azt kérte a franciáktól, hogy továbbra is tartsák be a kijárási korlátozásokat, amelyeknek hatása már érezhető az ország azon részeiben, ahol a koronavírus erősen jelen van. "Még nincs vége, nagyon nagy a nyomás a kórházakon, és ezért meggyőződésem, hogy a karanténnak folytatódnia kell. Továbbra is mindenki maradjon otthon" - fogalmazott.

Franciaországban március 17-én léptek életbe kijárási korlátozások, szakemberek pedig már figyelmeztettek, hogy legalább április végéig szükség is lesz rájuk a koronavírus elleni sikeres küzdelem érdekében. Az egészségügyi minisztérium szerint a korlátozások csak akkor oldhatók fel, amikor az ellátórendszer felkészült a lakosság tömeges szűrésére. A korlátozások értelmében a lakhely elhagyása munkahelyre való eljutás, valamint naponta egyszer létfontosságú élelmiszerek vásárlása vagy gyógykezelés céljából lehetséges.

Tesztelik az idősotthonok lakóit

Az egészségügyi miniszter bejelentette, hogy az idősotthokban - ahol a koronavírus-járvány kezdete óta már csaknem 2500-an vesztették életüket - széleskörű tesztelést indít a tárca. Amint egy intézményben legalább egy igazolt fertőzöttet regisztrálnak, minden bentlakónál és minden gondozónál elvégzik a koronavírus-tesztet, és házon belül elkülönítik azokat, akiknek a tesztje pozitív. Ennek célja, hogy megakadályozzák a betegség más dolgozókra vagy lakókra való átterjedését.

Párizsban szerdától tilos nappal sportolni

A párizsi prefektúra a fentieken túl ma bejelentette azt is, hogy a rendőrség a párizsi főpolgármesterrel egyetértésben korlátozza a napközbeni kijárást, s szerdától az egyéni sporttevékenység végzése napközben tilos lesz a fővárosban. Este 7 óra és reggel 10 óra között viszont, amikor kevesebben vannak az utcákon, továbbra is engedélyezett marad. A rendőrség arra is figyelmeztetett, hogy a napközben az utcán sportolókat szigorúan meg fogják bírságolni.

