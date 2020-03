Koronavírus: Spanyolországban is szigorítanak

A spanyol egészségügyi miniszter hétfő esti sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a rendkívüli intézkedésre kifejezetten azokon a területeken van szükség, ahol fokozott a betegség közösségi terjedése. Spanyolországban egy nap alatt megduplázódott a COVID-19 fertőzöttek száma és meghaladta az 1200-at. Összesen 29-en veszítették életüket, mind a veszélyeztetett csoportba tartozó idős, más betegségekben is szenvedő páciens.

Salvador Illa beszámolt arról is, hogy a madridi tartományban, valamint a baszk fővárosban, Vitoriában, illetve Labastida településen javasolják a munkáltatóknak, hogy ahol csak lehet, tegyék elérhetővé a távmunkát, a rugalmasabb munkaidőt és munkabeosztásokat. Országos szinten pedig a tárca ösztönzi az idős emberek házi gondozását, és arra figyelmezteti a krónikus betegségben szenvedőket, hogy csökkentsék közösségi programjaikat és az otthonuktól távol töltött időt is, továbbá szorgalmazza a nem sürgős utazások elhalasztását is.



"Nem volt könnyű meghozni ezeket a döntéseket, de a közösség egészsége mindenek felett áll" - fogalmazott Isabel Díaz Ayuso, a madridi kormány elnöke esti sajtótájékoztatóján. A fővárost is magába foglaló, 6,5 millió lakosú tartományból eddig 578 fertőzést jelentettek és 17 halálos áldozatot, ráadásul ezek az adatok egy nap alatt duplázódtak meg.

Egészségügyi dolgozók keresik fel a házi karanténba vonult spanyol lakosokat. Fotó: Getty Images

Két hét múlva felülvizsgálják az intézkedéseket

A több mint háromezer intézményt, mintegy 1,5 millió diákot és 120 ezer tanár érintő oktatási korlátozás mellett a régió egészségügyi intézményeiben elhalasztják az előre beütemezett, nem sürgős műtéteket és vizsgálatokat. Az intézkedéseket két hét múlva felülvizsgálják, és ha szükséges, meghosszabbítják.

A baszk kormány tájékoztatása szerint területükön összesen 63 ezer óvodás és iskolás gyereket, valamint egyetemi tanulókat érint az intézkedés, amelyet az indokolt, hogy a 325 ezer lakosú Álava megyében meghaladta a 120-at a fertőzöttek száma. Kiegészítésként elrendelték a térségben minden ötezer főnél nagyobb tömegrendezvény megtartásának eseti elemzését.

A regionális kormány emellett azt kérte a tartomány minden lakójától, hogy iskolába indulás előtt mérjék meg a gyerekek testhőmérsékletét, és 37 fok feletti értéknél tartsák őket otthon. Ugyanezt javasolta mindenkinek, akinek egészségügyi intézményben van dolga.