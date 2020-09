Koronavírus: sorra fertőződnek meg a kórházi dolgozók

Nem igaz, hogy a maszk nem véd afertőzésellen - jelentette ki Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa. A részletekért kattintson!

A múlt hét végén egyetlen nap alatt a győri kórház 6 orvosát és legalább 10 egészségügyi szakdolgozóját kötelezték karanténra bizonyított koronavírus-fertőzés vagy gyanú miatt. Az igazgató szerint a munkavállalók nem az intézményben kapták el a fertőzést - számolt be róla az RTL Híradó.

Nagyon sok a beteg

A nyilvánosságra került videóban Tamás László János arról is beszélt, hogy a kórház intenzív osztálya csaknem tele van, a koronavírus-osztályon pedig nagyjából 60 százalékos a kihasználtság. Az RTL összefoglalójából az is kiderült, hogy odavezényelt kórházi dolgozókkal hamarosan meg kell nyitni a kiskunhalasi mobilkórházat is, mert egyre több a beteg.

Meddig pótolható a munkaerő?

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) az RTL megkeresésére úgy nyilatkozott, felkészült a rendszer arra, hogy pótolja az időlegesen kiesett egészségügyi szakembereket. Azt azonban most sem sikerült megtudni, hogy jelenleg hány olyan egészségügyi dolgozó van az országban , aki elkapta az új típusú koronavírust.

Elhangzott továbbá, hogy Független Egészségügyi Szakszervezet és a Magyar Orvosok Szakszervezete az próbálja elérni, hogy minden egészségügyi dolgozó 100 százalékos táppénzt kapjon a koronavírus-járvány idején, ha megfertőződik vagy karanténba kerül. A minisztérium ezt azonban csak akkor biztosítaná, ha be tudják bizonyítani, hogy a kórházi dolgozó a munkája elvégzése közben fertőződött meg. Ennek megállapítása azonban nehéz feladat, és egy külön eljárás szükséges hozzá.

