Koronavírus: sokat kell várnunk a vakcinára

Koronavírus: mennyi vakcinát kaphat majd Magyarország? A válaszért kattintson ide!

Ha novemberben valóban engedélyezik a Pfizer vakcináját, még akkor is hónapokat kell várni arra, hogy Magyarországra is megérkezzen az új típusú koronavírus elleni oltóanyag - véli Lisziewicz Julianna immunológus. A szakember az ATV Start című műsorában úgy fogalmazott, nem lehet tudni, hogy karácsonykor tényleg rendelkezésre fog-e állni biztonságos oltóanyag, de először úgyis Amerikában lesznek elosztva az adagok, és csak utána jön Európába, ám az is kérdéses, hogy ebből mennyi juthat Magyarországnak.

Sokat kell várnunk arra, hogy itthon elérhetővé váljanak az oltóanyagok.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

h i r d e t é s

A vakcina még nem jelenti a járvány végét

A vakcina engedélyeztetése, illetve a tömeges oltás elindulása még nem jelenti a koronavírus-járvány végét - hívta fel a figyelmet az immunológus. Nem lehet tudni például azt sem, hogy akkor is hatásos lesz-e a vakcina, ha időközben mutálódik a vírus. Ezt mostani körülmények között nem lehet kikísérletezni - fogalmazott a szakember.

Mindent meg kell tenni a megelőzésért

Az immunológus szerint a fertőzöttek számához képest elhanyagolható lesz azok száma, akikeket első körben be tudnak oltani a koronavírus-fertőzés ellen. Az oltóanyag hatásának megismeréséhez ráadásul nem lesz elég néhány hónap. Kiemelte továbbá, hogy minél többet tud az ember egy betegségről, annál nagyobb lesz benne a félelem. Most például már egyre többet tudunk a COVID-19 által okozott maradandó károsodásokról, ezért mindent meg kell tenni azért, hogy ne kapjuk el - figyelmeztetett.

A szakember véleménye szerint egyébként az egészségügyben és a szolgáltatószektorban dolgozókat kellene először beoltani a koronavírus-vakcinával. Az idősebbek ugyanis könnyebben meg tudják védeni magukat, mint a frontvonalban dolgozók - magyarázta.

Mit tegyünk, ha a gyereken a koronavírus tüneteit tapasztaljuk? A válaszért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!