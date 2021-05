Koronavírus: sokan ezért nem kérik a második oltást

Magyarországon továbbra is sokan válogatnak, és sokan vannak olyanok is, akik az első oltást követően nem jelentkeztek az ismétlő oltásra - mondta el Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke az ATV Híradójának. A szakember hozzátette: sokak úgy érzik, hogy "felesleges" számukra a második dózis, illetve, hogy mivel javul a helyzet, már nem is lesznek betegek.

Az immunológus szerint biztatóak az eredmények

A riportban kitértek arra is, hogy az Amerikai Orvosi Kamara szaklapjában megjelent a Sinopharm teljes dokumentációja, ami szerint a tesztelés során vizsgált kétféle, inaktivált vírusból készült vakcina 72,8 százalékos, illetve 78,1 százalékos hatékonysággal védett a súlyos tünetek kialakulásától. Az eredményekkel kapcsolatban megkeresték Lisziewicz Julianna, immunológust, aki nagyon biztatónak nevezte a hírt. "Influenza elleni vakcinában általában nem szoktunk 70 százalékos hatékonyságot elérni, az 60 vagy 60 alatt szokott lenni" - mutatott rá.

Az immunológus szerint, bár a kínai vakcina erőssége kicsit elmarad az mRNS-alapú oltóanyagokétól, így is nagyon jó immunválaszt biztosít. Azt azonban hozzátette: elképzelhetőnek tartja, hogy a Sinopharm vakcinából ismétlő oltást kell majd adni.

