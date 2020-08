Koronavírus: sok a súlyos eset a szomszédban

A legfrissebb hírek szerint az elmúlt 24 órában 823 román állampolgárnál mutatták ki az új típusú koronavírust. A múlt csütörtökön feljegyzett rekord - 1356 új fertőzött - óta napról napra csökken, hétfőn pedig 12 nap után először csökkent 1000 alá a napi új esetek száma. Az utóbbi napok biztató eredményei azonban még nem feltétlenül igazolják azt, hogy Romániában megállt afertőzésterjedésének gyorsuló üteme, hiszen a hétvégén feleannyi tesztet végeztek, mint amennyit hétköznap szoktak.

Aggasztó, hogy sok a súlyos eset a szomszédban. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A rossz hír azonban, hogy az ismert aktív esetek száma megközelítette a 24 ezret, és közülük 7660 beteget ápolnak kórházban. Most ráadásul minden korábbinál több, összesen 419 koronavírusos páciens szorul intenzív terápiás kezelésre. Az ország egyébként a koronavírus-járvány kezdete óta 54 ezer fertőzöttről és 2432 áldozatról számolt be. A járvány júliusban kapott igazán erőre, az utóbbi egy hónap alatt ugyanis annyian kapták el a vírust, mint ahányan az előző négy hónapban együttvéve. Az aktív esetek száma még gyorsabban növekszik: az utóbbi két hétben megduplázódott.

A fővárosban terjed a legerősebben

Az új koronavírus főleg Bukarestben és a főváros közelében található megyékben terjed. Az ország megyéinek mintegy felében augusztustól a kültéren is kötelezővé tették a védőmaszk viselését azokon a zsúfolt helyeken, ahol nem lehet megfelelő távolságot tartani. Az országos járványügyi operatív törzs vasárnaptól a vendéglátóhelyek nyitva tartását is korlátozta. Bukarestben, illetve Arges, Brassó, Konstanca, Dambovita, Ilfov, Prahova és Galati megyében pedig a kerthelyiségek, klubok és más szórakozóhelyek 23 és 6 óra között nem tarthatnak nyitva. A fővárosi járványügyi operatív törzs hétfőn kötelezővé tette a védőmaszk viselését Bukarestben az óváros - szabadtéri szórakozóhelyei és kerthelyiségei miatt közkedvelt - gyalogosövezetében, a közszállítási járművek megállóiban, a piacokon, a szabadtéri kiállítóhelyeken és a vasúti pályaudvarokon is.

További számok a szomszédból

Szerbia keddig csaknem 26500 igazolt koronavírusos esetről és 598 áldozatról számolt be. Bejelentették, hogy az országban uralkodó járványhelyzet miatt mégsem tartják meg a korábban már májusról szeptemberre halasztott múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot. A legfrissebb adatok szerint Ausztriában mintegy 21400 regisztrált fertőzöttről és 718 halottról, Horvátországban 5294 betegről és 153 elhunytról, míg Szlovákiában 2368 megbetegedésről és 29 halálesetről tudnak. Szlovéniában eddig 2190 ember fertőzött meg és 123 életet követelt az új típusú koronavírus,