Koronavírus: segítik a szociális intézmények védekezését

Azt már a koronavírus-járvány első hullámában is megtapasztalhattuk, hogy afertőzésmilyen gyorsan képes terjedni a zárt közösségekben. Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, a csütörtöki információk szerint 923 lakó és 148 dolgozó fertőzöttségét bizonyították már az idősotthonokban, 142-en pedig már bele is haltak a betegség szövődményeibe. Az elhunytak közül 99-en valamelyik budapesti idősotthon lakói voltak. A legtöbb halálesetet - 55-öt - is egy fővárosi intézményben, a Pesti úti idősotthonban jegyezték fel.

Többlettámogatást kapnak a benntlakásos intézmények. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Több ezer ember védelme a tét

A fővárosi önkormányzat fenntartásában 11 idősotthon működik 28 telephellyel. A bentlakásos szakosított ellátás biztosítására 3925 engedélyezett férőhely áll rendelkezésre. A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei pedig naponta csaknem háromezer hajléktalan embernek nyújt szociális szolgáltatásokat. Közülük mintegy kétezer ember számára biztosítanak lakhatási lehetőséget éjjeli menedékhelyeken és átmeneti szállásokon, valamint a családok átmeneti otthonában. Ezért tehát nagyon fontos, hogy megfelelően védekezzenek az intézmények az új típusú koronavírus ellen.

Több mint 370 millió jut erre a célra

A koronavírus-járvány második hullámára való felkészülés jegyében a fővárosi fenntartású idősotthonok és a hajléktalanellátó intézmények 373,5 millió forintos többlettámogatásáról döntött a Fővárosi Közgyűlés csütörtöki rendkívüli ülésén. A főpolgármester, Karácsony Gergely által előterjesztett javaslatot egyhangúlag támogatták.

