Koronavírus: rossz hír a Szputnyikkal oltottaknak

Mivel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nem ismeri el az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett Szputnyik V vakcinát, így Ukrajna sem. Ez tehát azt jelenti, hogy az országba nem léphetnek be szabadon azok, akik ezt az oltóanyagot kapták meg - ismertett Valentin Melnik, a kijevi Boriszpil-1 nemzetközi repülőtér határőrszolgálatának helyettes vezetője.

Ukrajna nem engedi be a Szputnyikkal oltottakat. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ez a beutazás feltétele

Ha egy külföldi állampolgárt Szputnyik V vakcinával oltottak be a koronavírus ellen, akkor szüksége van egy 72 óránál nem régebbi negatív PCR- vagy antitesttesztre. Ennek hiányában megtagadják tőle a belépést. Az orosz vakcinával beoltott, hazatérő ukrán állampolgároknak pedig házi karanténba kell vonulniuk.

h i r d e t é s

Ez alól csak azokat mentik fel, akik átszállással repülnek más országba. Ők ugyanis nem esnek át ukrán területen útlevél-ellenőrzésen, hanem automatikusan átmennek az átszállási zónába, ahonnan elhagyják az országot.

Magyarország elvileg egyezséget kötött

Négyszer is rossz védettségi igazolványt kapott egy magyar nő - kattintson!

A fenti hír különösen meglepő lehet az orosz vakcinával oltott magyaroknak, hiszen a napokban az a bejelentés érkezett, hogy már Ukrajnába is szabadon, vagyis teszt- és karanténkötelezettség nélkül utazhatnak a beoltott magyar állampolgárok, függetlenül attól, hogy melyik oltóanyaggal immunizálták őket a COVID-19 ellen. A kétoldalú megállapodás értelmében pedig az ukrán állampolgárok is korlátozások nélkül léphetnek majd be Magyarország területére, amennyiben igazolni tudják oltottságukat. Ez alapján kérdéses, hogy a mostani ukrán bejelentés a magyarokra is vonatkozik-e, mindenesetre elég furcsa, hogy nem említettek meg minket kivételként.

Koronavírus: újabb országba utazhatunk szabadon oltás után - olvassa el a részleteket!