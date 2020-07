Koronavírus: Románia ismét mélyponton

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) keddi jelentése szerint megközelítette az ezret (994) az utóbbi 24 órában azonosított fertőzöttek száma, és minden korábbinál több, 36 COVID-19-ben szenvedő beteg vesztette életét egy nap alatt. Az intenzív terápiás részlegeken ápolt súlyos esetek száma (297) is rekordot döntött.

Közleményük szerint a kedden hatályba lépő karanténtörvény - több mint kéthetes joghézag után - ismét lehetővé teszi a koronavírussal diagnosztizált fertőzöttek kórházi vagy otthoni elkülönítését, és jogalapot teremt a hatóságoknak arra, hogy karanténra kötelezzék a fertőzöttekkel kapcsolatba kerülő vagy a járvány sújtotta országokból érkező embereket. A karanténtörvény előírásai alapján a bukaresti kormány keddi rendkívüli ülésén kiegészítette a veszélyhelyzet meghosszabbításáról rendelkező határozatát.

Míg Romániában nehezen tudják megfékezni a járványt, másik szomszédunk új eszközt vet be. Nyomkereső kutyákat vonna be az osztrák hadsereg a koronavírus-fertőzött személyek kiszűrésébe. A cél az, hogy a kutyák a tünetmentes betegeket is "kiszagolják". A projekt egyelőre a kísérleti fázisban van. Részletek itt.