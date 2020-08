Koronavírus: rengeteg ország kér az orosz vakcinából

Fehéroroszország, Azerbajdzsán, Brazília, Venezuela és Kazahsztán mellett további 22 ország nyilvánította ki szándékát az orosz koronavírus-vakcina beszerzésére. Fehéroroszország a tesztelés harmadik fázisához is csatlakozik, és az elsők között kap majd az oltóanyagból - tette hozzá Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az augusztus 11-én feltételesen bejegyzett, Szputnyik V elnevezésű vakcinát egyébként az Egyesült Arab Emírségekben, Szaúd-Arábiában, a Fülöp-szigeteken, Indiában és Brazíliában is tesztelik majd.

Máris 27 ország jelezte, hogy szeretne hozzájutni a vakcinához.

Hamarosan indul a harmadik fázis

Az oltóanyagot kifejlesztő Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet igazgatója, Alekszandr Gincburg bejelentette, hogy szeptember 4-én vagy 5-én kezdődik meg az új típusú koronavírus okozta COVID-19 betegség elleni első orosz vakcina "posztregisztrációs" klinikai tesztelése. Mint mondta, az oltóanyag szeptember 3-áig a tesztelésbe bevont összes központba eljut majd.

Az igazgató tájékoztatása szerint a koronavírus elleni oltóanyag kipróbálásnak ezen szakasza kilenc-tíz hónapig is eltart majd, de a vakcina már jóval hamarabb - várhatóan szeptember 15-e és 20-a között - polgári forgalomba kerül majd, párhuzamosan az önkénteseken való kipróbálásával. A Moszkva több állami kórháza által elvégzendő tesztelésébe egyébként 40 ezer, 18 évesnél idősebb önkéntest vonnak be. Az ígérik, hogy a randomizált, placebokontrollos klinikai vizsgálatokat is magában foglaló vizsgálat minden szempontból megfelel majd a nemzetközi előírásoknak. A munkálatokba konzulensként nagy nyugati szervezeteket is bevonnak.

Célegyenesben a második vakcina

A második orosz koronavírus-vakcinát a novoszibirszki Vektor központ fejlesztette ki. A peptid antigén alapú, EpiVacCorona elnevezésű vakcina klinikai tesztelése várhatóan szeptember végére fejeződik be. Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) közölte, hogy az oltást eddig 57 önkéntes kapta meg. A szer bejegyzését októberre, gyártásának beindítását pedig novemberre tervezik.

