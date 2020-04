Koronavírus: példaértékű, amit ez a magyar kisváros tesz

El lehet-e kapni másodszor is a koronavírus-fertőzést? Cikkünkből kiderül.

A tesztelést, amelyre április 20-tól lehet jelentkezni, április 25. és május 31. között tartják a helyi, jelenleg lezárt, nem használt városi sportcsarnokban. Bár nem ingyenes, de kedvezményes árú, 6800 Ft személyenként, a költségekbe ugyanis az önkormányzat is beszáll - írja a Szabad Pécs. A tesztelésnek a város részéről nem lesz anyagi gátja: az önkormányzat akkor is biztosítja mindenkinek a támogatást, ha Kozármisleny összes lakosa igényli a tesztet. Bíró Károly szerint ha nem is az összes, azaz esetükben mintegy 5000 fő 18 év feletti lakos, de akár 2000 főnél is többen vállalhatják majd a tesztelés procedúráját és annak a lakosokra eső díját.

Gyorstesztet használnak

A Pécs melletti 6900 lelkes kisváros vezetője a Facebook-oldalán tette közzé, hogy sikerült megállapodnia egy baranyai egészségügyi szolgáltatóval, és készek akár Kozármisleny teljes felnőtt lakosságát leteszteltetni. Bíró Károly úgy tudja, Kozármisleny az első magyar, városi rangú település, amely támogatja akár a teljes felnőtt lakosság szűrését.

Mint azt a polgármester elmondta, az első napon több mint nyolcvan fő jelentkezett és kapott időpontot a szűrésre. Vérből vett minta alapján, úgynevezett gyorsteszttel tesztelnek, amelynek eredménye 15-20 percen belül megvan. A koronavírus-fertőzés esetén kétféle ellenanyag termelődik az emberi szervezetben, a gyorsteszt mindkettőt jelzi: azt is, amelyet afertőzéselső, aktív szakaszában termel az emberi szervezet, és azt is, amelyet már egy későbbi állapotban, két héttel a fertőzés után lehet kimutatni.

Térítésmentes tesztelést is biztosítanak

A helyi önkormányzat egyébként teljes térítésmentes tesztelést biztosít az önkormányzati dolgozóknak, az önkormányzati cégek dolgozóinak, illetve azoknak a helyi önkénteseknek, akik részt vesznek a helyi idősek segítésében: bevásárolnak, gyógyszereket váltanak ki, meleg ételt szállítanak ki, illetve csekkeket adnak fel a postán.

