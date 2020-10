Koronavírus: otthon is ajánlott a maszkviselés

Nem minden maszk véd egyformán a koronavírus ellen - a részletekért olvassa el korábbi cikkünket!

Az utóbbi egy hét alatt megduplázódott az olasz koronavírusos esetek száma. A járvány már országosan terjed, a dél-olaszországi kórházak pedig már meg is teltek. A járványgörbe további erőteljes emelkedésének megelőzése érdekében a kormány újabb szigorításokat vezetett be. Az ország ismételt lezárását és a gazdaság leállását viszont most minden eszközzel próbálják elkerülni. Az óvintézkedések között azonban ezúttal nemcsak kötelezően betartandó, hanem "erősen tanácsolt" pontok is szerepelnek.

Lehetőleg legfeljebb 6 személy legyen egy lakásban, ők is csak maszkban.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

h i r d e t é s

Ezt kérik az olaszoktól

A harminc napra érvényes kormányrendelet szorgalmazza, hogy az olaszok otthonaikban is viseljenek szájmaszkot, ha nem a velük élő - tehát vendégségbe érkezett - családtagokkal, barátokkal vannak együtt, vagy esetleg takarítónő dolgozik az otthonukban. A rendeletben szerepel továbbá, hogy lehetőleg legfeljebb hat személy tartózkodjon egy lakásban egyszerre. Így próbálják korlátozni a lakásokban rendezett összejöveteleken, házibulikon részt vevők számát, ezzel együtt pedig csökkentik az új típusú koronavírus terjedésének kockázatát is.

Közben természetesen felmerült a kérdés, hogy ki ellenőrzi majd az otthoni korlátozások betartását. Az egészségügyi miniszter, Roberto Speranza például korábban "kémkedésre" kérte a szomszédokat, ez viszont nagy felháborodást váltott ki. Pedig már tavasszal is gyakran előfordult, hogy a szomszédok jelezték, ha a környékükön nagyobb összejöveteleket tartottak.

Maszk nélkül utcára sem léphetnek

A koronavírus-járvány kezelésével kapcsolatos rendelet emellett megerősítette, hogy hatéves kortól kötelező a maszkhasználat - zárt helyiségekben és szabadtéren egyaránt. Aki pedig nem vagy nem helyesen viseli a védőeszközt, azt négyszáztól ezer euróig terjedő bírsággal sújtják. A szabály miatt már a politikusok is szájmaszkban nyilatkoznak, és a televíziós újságírók is csak maszkot viselve tudósítanak szabadtérről.

Koronavírus: Rómában megteltek a kórházak, szállodában kezelik a betegeket - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!