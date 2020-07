Koronavírus: összeomlás szélén a szerb egészségügy

Szerbiában egy nap alatt 352 új koronavírusos esetet és 9 újabb áldozatot jelentettek. Így az országban már 21605 embert fertőzött meg és 491 életet követelt az új kór. Közben a helyi szakemberek nyílt levélben vádolták meg a válságstábot azzal, hogy nem kezelik megfelelően a kialakult járványhelyzetet. Az orvosok úgy vélik, emiatt az összeomlás szélén áll a szerv egészségügy.

Kötelező lesz a maszk az osztrák boltokban

A maszkviselés kötelezővé tétele jelentősen lelassítja az új típusú koronavírus terjedését - bizonyították be a német kutatók. A teljes cikkért kattintson ide!

Péntektől ismét kötelezővé teszik a szájmaszkot a zárt légterű nyilvános helyeken, így az élelmiszer-üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a bankokban és a postahivatalokban is - jelentette be Sebastian Kurz kancellár. A szigorítást azzal indokolta, hogy az üzletek, a bankok és a posták a hétköznapi élet színterei, és a védelemre szorulók, így például az idősek is naponta látogatják azokat. Emlékeztetett arra is, hogy több tartomány egyházi közösségeiben is kialakultak koronavírus-gócpontok. Ezért az istentiszteletek számát minimálisra csökkentik, és kötelezővé teszik a szájmaszkot a szertartások alkalmával is. Ha pedig bebizonyosodik, hogy valaki megfertőződött, egy időre bezárják a templomot.

Mint mondta, a koronavírus-járványban pozitív és negatív szakaszok váltják egymást, vagyis az új fertőzöttek száma néhány napon át emelkedik, majd néhány egymást követő napon át ismét csökken. A számok alakulását ez alapján a harmonikához hasonlítja. Az országban egyébként eddig csaknem 20 ezer igazolt esetet és 711 halottat regisztráltak. Közben majdnem 18 ezren már meggyógyultak, így jelenleg 1369 aktív fertőzöttet tartanak nyilván.

Közben az Egészségügyi Minisztériumban már folyamatban van az új jelzőrendszer kidolgozása, a tervek szerint augusztusban indul a próbaüzem. Az ország tartományait - a lavinajelző rendszerhez hasonlóan - zöld, sárga, narancssárga és piros jelzéssel látják el, a különböző jelzések esetén szükséges teendőket pedig egy kézikönyv tartalmazza majd. Így a helyi vezetők annak segítségével döntenének a szükséges, koronavírussal kapcsolatos óvintézkedésekről. Az is kiderült azonban, hogy az új fertőzések jelentős része külföldi, főként balkáni utazásokkal függ össze. Éppen ezért fokozott ellenőrzéseket vezetnek be a németországi, a csehországi és a szlovákiai határszakaszokon is, a kockázatot jelentő térségekből pedig csak negatív PCR-teszt birtokában lehet beutazni Ausztriába - közölte Karl Nehammer belügyminiszter.

Sok az új eset a román főváros környékén

Romániában a fővárosban és további négy környező megyében észlelték múlt héten a koronavírus-fertőzések több mint 43 százalékát, míg a magyar határ közelében lévő partiumi térségben volt a legkevesebb megbetegedés - derült ki a közegészségügyi hatóság (INSP) elemzéséből. Július 13-a és 19-e között Arges (689), Brassó (367), Galac (357) és Prahova (313) megyében azonosították a legtöbb új fertőzést. A kétmilliós Bukarestben pedig 611 új esetet regisztráltak múlt héten. Lakosságarányosan a fővárostól északra található térség a legfertőzöttebb: Arges, Dambovita, Brassó és Galac megyében az utóbbi két hétben a százezer lakosra jutó új fertőzések száma meghaladta a százat.

Az INSP elemzése szerint a fertőzöttek átlagéletkora 49, a halálos áldozatéké 69 év, és minden tizedik beteg az egészségügyi rendszerből kerül ki. A románok egyébként a koronavírus-járvány kirobbanása óta már több mint 39 ezer igazolt esetet és 2074 halottat jelentettek. A gyógyultak száma a 24500-hoz közelít, így jelenleg 12605 aktív fertőzött van az országban.

További számok a szomszédból

Horvátország 4422 igazolt esetről és 123 elhunytról, Szlovákia 2058 fertőzöttről és 28 áldozatról, Szlovénia pedig 2006 megbetegedésről és 115 halálesetről számolt be szerdáig. Ukrajnában már több mint 62 ezer embernél mutatták ki az új típusú koronavírust, és 1553-an vesztették életüket a COVID-19-hez köthetően.

