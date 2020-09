Koronavírus: össze kell fognunk a 2. hullám megfékezéséért

Koronavírus: nem mindenhol indult zavartalanul a tanév - részletek itt.

A koronavírus-járvány továbbra is velünk van, ezért most még inkább vigyáznunk kell egymásra, hogy zavartalanul folyhasson a hagyományos oktatás. A kormány célja a szeptember 1-jétől bevezetett szigorításokkal az, hogy megvédje az emberek egészségét és a munkahelyeket úgy, hogy közben ne álljon meg az élet, hogy az iskolák ismét megnyithassák kapuikat a normál tanrend szerint - emelte ki a szóvivő. Mint mondta, ez nemcsak a gyerekek és a pedagógusok, de a szülők és a munkaadók érdeke is. A járvány felerősödése ugyanis a gazdaságot, így a munkahelyeket is veszélybe sodorná.

Összefogásra van szükség a koronavírus-járvány második hullámának megfékezéséhez.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Szülőként erre kell figyelnünk

A kormányszóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogy a szülőknek is szem előtt kell tartaniuk a hatályos szabályok betartását annak érdekében, hogy távol tartsák az új típusú koronavírust az intézményektől. Nagyon fontos, hogy beteg gyereket ne vigyenek az iskolákba, valamint figyeljenek a rendszeres kézmosásra, a távolságtartásra, és az általános higiéniai szabályok betartására is. Ezek ugyanis garantálják a közösség biztonságát és a tanév zavartalanságát - fogyalmazott Szentkirályi Alexandra.

Tavasszal már láttuk, mit érünk el, ha összefogunk. Most is erre van szükség, hogy megfékezzük a koronavírus-járvány második hullámát - tette hozzá a szóvivő.

