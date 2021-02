Koronavírus: orosz vakcinával kezdik oltani az időseket

Fotók: így zajlik a legidősebbek beoltása - kattintson!

Csütörtökön indult az oltási program 3. szakasza, amelynek keretében már 35299 otthon élő idős embert oltottak be az új típusú koronavírus ellen. Minden háziorvos jól teljesítette a rábízott feladatokat - emelte ki György István, az oltási munkacsoport vezetője. Mint mondta, a vakcinánás ezen a héten folytatódik: a háziorvosi rendelőkben a Pfizer és a Moderna oltóanyagával, a kórházi oltópontokon pedig már a Szputnyik V-vel immunizálják a legveszélyeztetettebb korcsoportot. Most a krónikus betegségekben nem szenvedő legidősebbek jönnek - jegyezte meg.

Egy idős nő megkapja a vakcinát a győri Petz Aladár Megyei Oktató kórház által kihelyezett oltóponton. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Hamarosan a 60 alattiakat is oltják

Az oltási munkacsoport vezetője kitért arra is, hogy a vakcinázási programot a legnagyobb óvatosággal és biztonsággal, valamint minden oltóanyag felhasználásával tervezik megvalósítani, hogy mielőbb visszatérhessen az ország a "békeidőben", vagyis a koronavírus-járvány előtt megszokott kerékvágásba. Ennek időpontjáról azonban nehéz pontosat mondani, ugyanis "oltani csak vakcinával lehet, amiből sajnos továbbra is kevés van" - hangsúlyozta.

Megemlítette ugyanakkor, hogy hamarosan elkezdődhet a 60 év alatti krónikus betegek oltása is, mégpedig az AstraZeneca-féle készítménnyel. Ebben a szakaszban is a legidősebbekkel kezdenek, és fokozatosan haladnak majd a 18 évesek felé. Elsőként főleg a szív-és érrendszeri betegségben, a tüdő- vagy veseproblémában, a cukorbetegségben és a magas vérnyomásban szenvedők, valamint a bármilyen szervátültetésen átesettek COVID-19 elleni védelmére fókuszálnak.

Megfeszített munka folyik

Vegyük észre, hogy járvány van, itt vannak a már ismert és az esetlegesen még nem azonosított koronavírus-mutánsok, a legbiztosabb megoldást pedig az oltás jelenti - figyelmeztetett Müller Cecília országos tisztifőorvos. Mint mondta, jelenleg is megfeszített és határozott munka folyik az oltási program végrehajtása érdekében, amely azt a reményt kelti, hogy ki fogunk tudni lábalni ebből a járványból. Kérdésre válaszolva elmondta, még nem tudni, hogy a nyájimmunitás hatására eltűnik-e a vírus, vagy esettleg évről évre újra be kell oltani a lakosságot. "Annyit tudunk, hogy mindkettő forgatókönyv elképzelhető" - fűzte hozzá. Kitért arra is, hogy ha már elég vakcina lesz, akkor azonnal elindulhat a lakosság tömeges oltása. Elmondása szerint az operatív törzs abban bízik, hogy ez már márciusban megtörténhet.

