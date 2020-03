Koronavírus: operált is a fertőzött szegedi orvos

Vasárnap délután az egyetem honlapján kiadott közleményében jelentette be Rovó László, az SZTE rektora, hogy ő a megfertőződött szegedi orvos, akiről a szombat este megjelent sajtóhírek szóltak. Minderről bővebben friss cikkünkben olvashat ide kattintva.

Korábban írtuk:

A Szegedi Tudományegyetem egyik orvosa is megfertőződött koronavírussal - tudta meg az RTL Klub híradója. Beszámolójuk szerint az orvos síelni volt Ausztriában a múlt héten, nem vonult azonban házi karanténba azután, hogy hazajött. Ehelyett azonnal munkába állt a klinikán, még műtött is. Az egyetemen most mindenkit tesztelnek, aki az elmúlt napokban kapcsolatba került az orvossal.

Újabb magyar fertőzöttek

Közben Magyarországon tovább emelkedett a fertőzöttek száma, egy nap alatt 28 új esetet diagnosztizáltak, így összesen 131 igazolt esetet tartanak nyilván a határokon belül. Eddig 117 magyar állampolgár mellett 10 iráni, 2 brit, 1 kazah és 1 vietnámi személynél mutattak ki koronavírus-fertőzést az országban.

