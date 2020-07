Koronavírus: nyáron már biztosan nem lesznek nagy rendezvények

A miniszter a kormányinfón számolt be a szerdai kormányülésen született döntésekről. Mint mondta, a koronavírus elleni védekezési stratégia célja, hogy szeptember elsején a normál rend szerint elkezdődhessen a tanév, és ne kelljen újra bezárni az intézményeket. Épp ezért a jelenlegi intézkedéseken nem kívánnak változtatni - emelte ki Gulyás.

Idén nyáron csak otthon fesztiválozhatunk. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Marad a tiltás

A miniszter hangsúlyozta, hogy a környező országokban egyre csak romlik a járványhelyzet, ennek ellenére Magyarországon stagnálás látszik a koronavírussal kapcsolatos számokban. Ezt a szintet csak a jelenlegi intézkedések megmaradásával tudjuk fenntartani, az enyhítés túl kockázatos lenne - jelentette ki Gulyás Gergely.

Ez tehát azt jelenti, hogy a koronavírus-járvány második hulláma elleni védekezés sikeressége érdekében érvényben marad az 500 főnél nagyobb zenés-táncos rendezvényekre vonatkozó korlátozás. Ezzel pedig gyakorlatilag búcsút inthetünk idén a fesztiváloknak. Hozzátette ugyanakkor, hogy a zenész szakma megsegítésére 5,3 milliárd forint támogatást biztosít a kormány.

A maszk továbbra is kötelező

Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra is, hogy az egyéni védekezés szabályai is változatlanok. Arra kérik tehát a lakosságot, hogy az új típusú koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében továbbra is viseljenek maszkot, valamint tartsanak legalább 1,5 méteres távolságot másoktól.

