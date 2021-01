Koronavírus: nincs tervben az online oktatás újbóli bevezetése

A tanárok minél gyorsabb beoltását és a digitális munkarend bevezetését követeli a kormánytól a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ). Kattintson a részletekért!

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) a napokban azt szorgalmazta, hogy koronavírus-járvány miatt az általános iskolákban is vezessék be az online oktatást. Ezzel kapcsolatban a köznevelési államtitkár úgy fogalmazott, tavasszal bebizonyosodott, hogy az általános iskolákban is működőképes a digitális oktatás, de az is kiderült, hogy ennek az oktatási módszernek a hatékonysága jelentősen életkorfüggő. Főleg az alsó tagozatos diákoknál nem tud olyan hatékony lenni, mint például a végzős középiskolásoknál. Ezért, ha van rá mód, ezt érdemes elkerülni - mondta. Hozzátette ugyanakkor, hogy ahol megbetegedés történik, ott átmenetileg elrendelik a digitális munkarendet.

A veszélyeztetetteket oltják először

Vannak szervezetek, amelyek ágazati jellegű oltást képzeltek el, a kormány viszont veszélyeztettségi és életkori szempontok alapján dolgozta ki az oltási tervet - közölte az államtitkár. Ennek megfelelően elsőként az egészségügyi dolgozókat oltják be az új típusú koronavírus ellen, majd az idősek következnek. A pedagógusok közül is elsőként a 60 év felettiek és a krónikus betegek kaphatják majd meg a vakcinát.

Csökkent a csoportos tesztelés iránti igény

A pedagógusok célzott, csoportos koronavírus-tesztelése kapcsán Maruzsa Zoltán azt is elmondta, hogy folyamatosan csökkent az ez iránti érdeklődés. Míg az első alkalommal 85 százalék vett részt, addig később már csak 60 százalékos volt a részvétel a pedagógusok tesztelésén. A mostani, téli szünet utáni tesztelésen pedig csak azok a pedagógusok vettek részt, akik valamilyen tünetet észleltek magukon - ismertette.

