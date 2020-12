Koronavírus: nincs más lehetőségünk a küzdelemre

Mindannyiunk felelőssége, hogy a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos adataink kedvezőbbek legyenek, és minél előbb elérjük a platót, majd a járványgörbe ereszkedését. Ennek érdekében elengedhetetlen, hogy mindenki fegyelmezetten és rendületlenül betartsa a járványügyi szabályokat, nincs más lehetőségünk - hangsúlyozta Müller Cecília.

Tanárokat teszteltek kedden Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Fotó: MTI/Balázs Attila

Mi lesz a karácsonnyal?

A tisztifőorvos kitért arra is, hogy az operatív törzs minden téren ajánlásokat tesz, így hamarosan az is kiderül, hogy a koronavírus okozta helyzet közepette hogyan telik majd az idei karácsony. "Bízzunk abban, hogy az ünnepeket a család körében, biztonságban tudjuk majd eltölteni" - fogalmatott.

Folytatódik a heti célzott tesztelés

A tájékoztatón Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is felszólalt. Mint mondta, a pedagógusok körében is folytatódik a célzott heti tesztelés. A részvétel továbbra is önkéntes, ám mindenkit arra kérnek, hogy menjen el a szűrésre, az egyik fő cél ugyanis az, hogy a csökkenjen a koronavírus-fertőzöttek száma a tanárok és nevelők között. "Értük csináljuk ezt az egész akciót" - erősítette meg.

Megemlítette továbbá, hogy jelenleg minden 4. iskolában van olyan osztály, ahol digitális tanrendet vezettek be az új típusú koronavírus felbukkanása miatt. Az online oktatás viszont jellemzően csak 1-1 hétig van érvényben. Az is kiderült, hogy a járvány kezdete óta mintegy 21 ezer 18 év alatti fertőzöttet regisztráltak itthon. Jelenleg 28 COVID-19-es gyereket kezelnek kórházban, de lélegeztetni egyiküket sem kell.

