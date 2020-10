Koronavírus: nincs jó megoldás a járvány ellen?

Nem mindenkire jelent ugyanolyan mértékű kockázatot az új típusú koronavírus. A megfertőződés idején azonban nem lehet tudni előre, hogy mennyire lesz súlyos a betegség. A további részletekért kattintson ide!

Az Egyesült Királyságban a reprodukciós ráta (R) - amely azt mutatja, hogy egy fertőzött átlagosan hány további embernek adja át a koronavírus-fertőzést - jelenleg 1,2 és 1,5 között jár. Ez azt jelenti, hogy tíz fertőzött átlagosan 12-15 másik embert fertőz meg. A miniszterelnök szerint, ha a koronavírust szabadjára engedik, akkor ez a reprodukciós ráta 2,7-3 környékére emelkedne. A járványkezeléssel kapcsolatban azonban egyesek azt javasolják, hogy most is a márciusihoz hasonló teljes, meghatározatlan idejű zárlatot kellene elrendelni. Johnson azonban nem hiszi, hogy ez lenne a helyes cselekvési irány, mivel ez már olyan károkat okozna a brit gazdaságban, amely hosszú távon veszélybe sodorná az egészségügyi ellátórendszert és a kulcsfontosságú közszolgáltatások finanszírozását is.

Nem jó megoldás a zárlat, de a teljes szabadság sem. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

h i r d e t é s

Készültségi rendszer lép életbe

A miniszterelnök közben azt is bejelentette, hogy szerdától háromfokozatú készültségi rendszer lép életbe Angliában a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. Az alapszint a közepes készültségi fokozat, és az e kategóriába sorolt térségekben a jelenlegi intézkedések maradnak továbbra is érvényben. Ezek közé tartozik, hogy hatnál több, nem egy háztartásban élő ember nem vegyülhet zárt terekben és közterületeken, emellett a vendéglátóhelyeknek 22 órakor be kell zárniuk. A következő, magas készültségi szint elrendelése esetén az érintett országrészekben a nem egy háztartásban élő emberek semmilyen létszámban nem tartózkodhatnak együtt zárt terekben - magánlakásokban és magánházak kertjeiben sem. Szabadtéren érvényben marad a "hatos szabály" néven ismertté vált előírás, tehát legfeljebb hat, nem egy fedél alatt élő ember tartózkodhat egyszerre egymás társaságában. A legszigorúbb, nagyon magas készültségi szint pedig már a pubok, a bárok, az edzőtermek, a szabadidőközpontok, a fogadóirodák, a felnőtteket fogadó játéktermek és a kaszinók bezárását is jelenti az érintett térségekben.

Felkészülnek a járványkórházak

A koronavírusos betegek fogadására kialakított nagy-britanniai kórházak közül többet valószínűleg készenlétbe helyeznek a következő hetekben Észak-Angliában, ahol az országos átlagot jelentősen meghaladó ütemben növekszik a fertőzések száma - mondta Jonathan Van-Tam, az angliai tisztifőorvos-helyettes. Elmondása szerint a fertőzésszámok emelkedését bizonyos késéssel, de mindenképpen követi majd a kórházi kezelésre szorulók számának, valamint a halálesetek számának későbbi növekedése is.

A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) angliai orvosigazgatója, Stephen Powis pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy jelenleg a 65 éven felüli, és különösen a 85 éven felüli korosztályokban emelkedik meredeken a kórházi ellátásra szoruló koronavírus-fertőzöttek száma. Ezért úgy véli, hogy csak "vágyálom" az a rendszeresen hallható érv, amely szerint az időseket valahogy el lehetne szigetelni a koronavírus-járványtól.

Koronavírus: Rómában megteltek a kórházak, szállodában kezelik a betegeket - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!