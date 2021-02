Koronavírus: nincs egyetértés az oxfordi vakcina kapcsán

Romániában a lakosság több mint 55 százaléka beoltatná magát az idén az új típusú koronavírus ellen - derült ki egy friss felmérésből. A megkérdezettek csaknem 40 százaléka ugyanakkor határozottan nemet mond a vakcinára, a többiek pedig még nem döntöttek vagy nem akartak válaszolni. Az összesített adatok alapján azt lehet mondani, hogy a 30 év alattiak körében 42, a 60 év felettiek esetében pedig már 72 százalékos az oltási kedv.

A leggyakrabban ezért mondanak nemet

A koronavírus elleni oltást elutasítók csaknem fele állította azt, hogy döntése végleges. Több mint 30 százalékuk a mellékhatásoktól tart, 27 százalékuk az oltóanyag hatékonyságát kérdőjelezi meg, 15 százalékuk az immunizálással kapcsolatos információhiányra hivatkozik, 13 százalékuk pedig egyáltalán nem is hisz a SARS-CoV-2-vírus létezésében. A megkérdezettek több mint két harmada azonban valós egészségügyi veszélynek tartja a világjárványt, és csaknem 80 százalékuk ért egyet azzal, hogy egy betegséggel szembeni védekezés leghatékonyabb módja az oltás. A válaszadók 16 százaléka még kötelezővé is tenné az koronavírus elleni védőoltást.

A horvátok az időseket is oltanák az oxfordi vakcinával, a nyugdíjasok tiltakoznak. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Nincs egyetértés az oxfordi vakcina kapcsán

Ahogy már korábban olvashatták a HáziPatika.com-on, már többször is megkérdőjelezték az AstraZeneca oltóanyaga hatékonyságát a 65 éven felüliek körében. Bár a gyártó azóta reagált ezekre a hírekre, és határozottan megalapozatlannak nevezte az állításokat, sok ország - köztük Magyarország és Szlovénia is - csak a 65 évnél fiatalabbakat kezdi oltani ezzel a vakcinával. Ezzel ellentétben Horvátországban a 65 évnél idősebbeket is beoltják majd az AstraZeneca készítményével.

Az oltóanyagból szombaton 16800 adagot kaptak a horvátok, a hónap végéig összesen 150 ezret várnak. Hétfőn minden megyébe érkezett a vakcinából, amellyel a 65 év felettieket tervezik beoltani. Zágráb egyébként ebből a vakcinából rendelt a legtöbbet, 2,7 millió adagot. Közben azonban több nyugdíjas szervezet is tiltakozott a válságstáb és a kormány döntése ellen, és azt kérték, hogy a COVID-19 ellen védelmet nyújtó oxfordi vakcinával csak az 50 és 60 év közötti korosztályt oltsák be. Ezt azzal indokolták, hogy a gyógyszervállalat a 65 év feletti korcsoportból mindössze 660 emberen tesztelte a vakcinát, ezért nem lehet biztosan tudni, milyen fokú védettséget nyújt az idősek számára.

