Koronavírus: Németország időt akar nyerni

A német hatóságok szerda reggeli összesítése szerint országszerte 1542 fertőzést tartanak számon, ez 209 esettel meghaladja az előző esti 1333-at. Németország ezzel a legtöbb fertőzést regisztráló európai országok között van. Az első Olaszország, ahol 10 ezernél is több fertőzést mutattak ki, utána Franciaország és Spanyolország áll egyaránt 1600 feletti esetszámmal.

Azonban ezen adatok összehasonlításából nem lehet messzemenő következtetéseket levonni a helyi állapotokról - emelik ki a Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) szakértői, akik a járvány felerősödése, február 25. óta naponta tartanak sajtótájékoztatót. Hangsúlyozzák, hogy egy sor tényező befolyásolhatja az adatokat. Németországban például az, hogy európai összehasonlításban korán megkezdték és igen széles körben végzik a lakosság szűrését. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy a magas betegszám ellenére sokáig egyáltalán nem volt halálos áldozata a koronavírusnak az országban.

Az egészségbiztosítási pénztárak finanszírozásával működő rendelőkben dolgozó orvosok országos érdekképviseletének (Kassenärztliche Bundesvereinigung - KBV) keddi adatai szerint csak a szervezethez tartozó rendelőkben - vagyis a kórházakat, klinikákat nem számolva - 35 ezer korornavírus-teszthez vettek mintát a múlt héten. Közleményük szerint a németországi laboratóriumok kapacitása napi 12 ezer teszt elvégzésére elegendő.

A németországi laboratóriumok kapacitása napi 12 ezer teszt elvégzésére elegendő. Fotó: Getty Images

A legfontosabb, hogy lassuljon a járvány terjedése

Lothar Wieler, az RKI vezetője keddi tájékoztatóján is hangsúlyozta, hogy Németország még csak a járvány kezdeténél tart, a fertőzések és a súlyos esetek száma tovább emelkedik, és az eddigi 2 után további halálos áldozatokat is szed majd a COVID-19. Ezért minden lehetséges óvintézkedést be kell tartani, és a kórházakban, klinikákon életbe kell léptetni a járványügyi vészhelyzeti terveket. Az óvintézkedések közé tartozik a nélkülözhető tömegrendezvények lemondása vagy elhalasztása. Kedden hét tartomány fogadta meg az ajánlást, Bajorország, Bréma, Észak-Rajna-Vesztfália, Hessen, Schleswig-Holstein, Rajna-vidék-Pflaz és Türingia vezetése is töröltette az 1000 főnél nagyobb rendezvényeit. A tartományi rangú Berlin kormánya pedig bejelentette, hogy az állami fenntartású kulturális intézményekben - színházakban, operákban és koncerttermekben - elmaradnak az 500 főnél nagyobb közönség előtt tartandó előadások, koncertek és egyéb rendezvények, egyelőre a tavaszi szünet végéig, április 19-ig.

Az RKI számításai szerint az új típusú koronavírus a lakosság 60-70 százalékát megfertőzheti. A kérdés csak az, hogy milyen ütemben. A legfontosabb a terjedés tempójának lassítása, hogy az ellátórendszer megbirkózzon a terheléssel. Erről beszélt Angela Merkel kancellár is szerdán Berlinben a koronavírus-járványról tartott rendkívüli nemzetközi sajtótájékoztatóján. "Időt kell nyernünk" - mondta, majd hangsúlyozta, tudomásul kell venni, hogy az új típusú koronavírus "megérkezett" Európába, és ebben a helyzetben a tudomány megállapításai alapján kell cselekedni a politikában. A tudomány jelenlegi állása szerint pedig az új vírus nem kellően ismert, nincs ellene oltás, nincs gyógymód az általa okozott betegségre.

Nem megoldás a határak lezárása

A német szövetségi egészségügyi miniszter, Jens Spahn egy mai interjúban arról beszélt, hogy az országhatárok lezárása nem állítja meg a koronavírust. Kiemelte, hogy Ausztria esetében ugyan lehet értelme a határellenőrzés szigorításának, mert közvetlenül a járvány európai gócpontja, Észak-Olaszország mellett fekszik, általánosságban viszont vajmi kevés haszna van a határok lezárásának.

Véleménye szerint más módszerre van szükség, méghozzá arra, hogy minden egyes ember járuljon hozzá a járvány lassításához a tisztasági előírások és az óvintézkedések betartásával, legfőképpen a tömegrendezvények mellőzésével. Ebben a fiataloknak is közreműködni kell, még akkor is, ha az eddigi tapasztalatok alapján rájuk kevésbé veszélyes az új koronavírus.

A 65 éven felüliek és az eleve leromlott egészségi állapotú emberek viszont igen veszélyeztetettek, és könnyen intenzív ellátásra, mesterséges lélegeztetésre szorulhatnak, ha megfertőződnek. A német egészségügyben 28 ezer intenzív ellátásra alkalmas ágy van, ezek közül 25 ezerhez van lélegeztető berendezés. Németország így az első helyen áll az európai rangsorban, de még ez a rendszer is túlterhelődhet, ha egyszerre sokan betegednek meg, ráadásul az intenzív osztályok ágyainak egy része most is foglalt. Ez az adottság, a mesterséges lélegeztetésre is alkalmas intenzív ellátási kórházi férőhelyek korlátozottsága jelenti a szűk keresztmetszetet, ezért mindent meg kell tenni, hogy a vírus minél lassabban terjedjen - nyomatékosította Jens Spahn.

