Koronavírus: nem véd meg a korábbi fertőzés

Míg az elmúlt hetekben Magyarországon is újra nőni kezdett a koronavírussal újonnan fertőzöttek száma, az oltásokra már jóval kevesebben jelentkeznek, mint korábban. Azok közül, akiket korábban már megfertőzött a vírus, sokan azt gondolják, hogy kellő védelem alakult ki a szervezetükben, ezért nincs szükségük a védőoltásra, vagy a két dózis helyett nekik egyetlen is elég. A Medical Xpress oldalán is közzétett, friss kutatás ugyanakkor megcáfolja ezt.

A korábbi fertőzöttség nem elegendő a védelemhez

A tanulmányban 27 Chicagóban és környékén élő felnőtt vett részt, mindegyikük oltott, néhányan közülük pedig korábban már elkapták a koronavírust. A résztvevőktől vért vettek két-három héttel a Pfizer- vagy a Moderna-vakcinák első és második adagja után, valamint két hónappal azt követően, hogy mindkét oltásukat megkapták. A Northwestern University kutatói a vérmintákban a koronavírus ellen termelődött antitestek szintjét vizsgálták.

Világszerte több országban nő ismét a napi új fertőzöttek száma. Fotó: Getty Images

Körülbelül három héttel a második oltást követően nagyon magas, 98 százalékos védelmet biztosító ellenanyagszintet mértek. A koronavírus-fertőzést követően termelődött antitestszint ennél jóval alacsonyabb, 67 és 92 százalék közötti volt. Ráadásul a korábban megfertőződött és mindkét oltását megkapó emberek antitestválaszának mértéke is lecsökkent nagyjából 20 százaléknyit két hónappal a második dózis beadását követően. Az eredmények szerint nagyobb antitestválaszt váltottak ki a vakcinák azoknál az embereknél, akiknél a korábban kialakult COVID-19 súlyosabb tüneteket produkált, mint azoknál, akik csak enyhe panaszokkal, vagy tünetmentesen vészelték át a betegséget.



A kutatást jegyző Dr. Thomas McDade szerint az eredmények alátámasztják, hogy önmagában nem biztosít kellő védelmet az, ha valaki már korábban átesett a koronavírus-fertőzésen, illetve a kétdózisú vakcinák egyik adagját sem tudja az "helyettesíteni". A kutatás a fertőzőbb delta variáns megjelenése előtt készült, a szakemberek szerint azonban a vírusmutációk terjedése miatt még fontosabbá vált az oltások beadatása.

