Koronavírus: nem mindig kapják el a családtagok

A COVID-19 az eddig megismertek közül az egyik leginkább fertőzőképes felső légúti megbetegedés, amely nagyon hatékonyan használja ki a réseket a védekezés falán - nyilatkozta a Magyar Hírlapnak Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Elmondása szerint már egyre többet tudunk erről a betegségről, azonban még nem ismertük ki teljesen.

Furcsaságok a fertőzőképességről

A koronavírus-fertőzöttel együtt élő családtagok csaknem harmada például nem is fertőződik meg, pedig szoros kontaktusba kerül a beteggel. Vannak ugyanis olyan személyek, akik egyszerűen nem fogékonyak a vírusfertőzésre. Mások pedig szinte egész nap maszkban vannak, a megfertőződéshez azonban elég az a fél óra, amikor valami miatt leveszi a védőeszközt - magyarázta a szakember.

A fertőzöttel együtt élő családtagok csaknem harmada nem fertőződik meg. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A fertőzések 30-40 százaléka egyébként teljesen tünetmentesen zajlik. Sokszor egy személy csak akkor jön rá, hogy ő már valószínűleg átesett a koronavírus-fertőzésen, amikor házastársnál jelentkeznek a betegség tünetei. A rendkívül jó immunrendszerrel rendelkező emberek esetében egyébként jó eséllyel elkerülhető a megfertőződés.

Mikor lesz vakcina?

A szakember véleménye szerint több koronavírus-vakcina hármas fázisú vizsgálata is lezárulhat novemberben, így Európában akár már decemberben megtörténhetnek az első szervezett oltások. Kiemelte azonban, hogy a tömeges oltás hatalmas logisztikai kihívást jelent majd, hiszen Európában sok száz millióan élnek. Ráadásul már a szállítás is komoly nehézségeket okozhat, hiszen van olyan oltóanyag is, amelyet csak mínusz 78 Celsius-fokon lehet szállítani.

Abban azonban nagy az egyetértés az európai szakértők körében, hogy elsőként a fertőzötteket ellátó egészségügyi dolgozókat, valamint a 65 felettieket, és adott esetben az alapbetegséggel küzdőket kellene beoltani a COVID-19 ellen. Ha az időseket széles körben immunizálni tudnák, az jelentősen csökkenthetné a világjárvány halálozási arányát. A hazai szakember azonban nem tudta megmondani, hogy vajon mikorra lesz elérhető akkora mennyiségű oltóanyag, amely megállíthatná a járványt. Véleménye szerint azonban a tömeges oltás előtt érdemes lehet elvégezni egy újabb reprezentatív országos szűrést, hogy felmérhessék a hazai lakosság átfertőzöttségi arányát.

