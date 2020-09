Koronavírus: nem lesz COVID-kórház a Szent Jánosból

Koronavírus: hosszú távú együttélésre készüljünk - a részletekért kattintson ide!

Az Észak-közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő tájékoztatása szerint a traumatológia ügyelet szeptember 22-étől érvényes átszervezése az Országos Mentőszolgálattal és a Nemzeti Népegészségügyi Központtal (NNK) egyeztett módon, csak az adott hétre vonatkozik, és csupán az ügyeleti időben történő felvételekre terjed ki. Jövő hétfőtől ugyanis a hét négy napján továbbra is folyamatosan biztosítják a területi ellátást, kedden, szerdán és vasárnap pedig csak az ügyeleti időben kérték mentesítésünket a koronavírus-járvánnyal összefüggő többletfeladatok miatt.

Nem lesz COVID-kórház a Szent László Kórház. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Az intézmény kiemelte, hogy teljességgel téves az a hír, hogy a Szent János Kórház valamennyi betegellátó osztályát illetően COVID-kórházzá alakul, csupán az ortopédiai osztály átszervezése kezdődött meg. Az osztályt most is felkészítik a lélegeztetésre szoruló koronavírusos betegek fogadására és ellátására, ahogyan tavasszal is tették. Az ügyeleti felvételi kötelezettség alól való mentesítést tehát csak erre a hétre, a bent fekvő betegek érdekeit figyelembe vételével kérték.

Jó hír érkezett a koronavírusos Pataky Attiláról - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!