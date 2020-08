Koronavírus: nem lazíthat Németország

Németországban az utóbbi három hét során megduplázódott, így 1400 körüli szintre emelkedett az új típusú koronavírussal fertőzöttek naponta regisztrált száma. Ezért a legnagyobb következetességgel be kell tartani és be is kell tartatni a fertőzéshigiéniai szabályokat, és nem lehet tovább lazítani a korlátozásokat - mondta Merkel. A már feloldott, szigorú korlátozások visszaállítását azonban egyelőre nem tartja szükségesnek.

Hozzátette, hogy a koronavírus-fertőzöttek kiszűrésével és a fertőzési láncolatok feltárásával és megszakításával foglalkozó helyi egészségügyi hivatalok most még az ellenőrzésük alatt tudják tartani a helyzetet. Ha pedig mégiscsak további szigorításokra lesz szükség, mindenképpen úgy kell eljárni, hogy ezek ne a gyermekeket és a közoktatási rendszert sújtsák - emelték ki.

Nem lazíthatnak a németek a járványügyi korlátozásokon. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ezért nő a fertőzöttek száma

Fertőzöttek számának emelkedése mindenekelőtt a felélénkült mobilitásra, a külföldi utazásokra és nyaralásokra vezethető vissza. További fontos tényező, hogy Németországban sok helyen a kellő óvatosság nélkül tartanak nagyobb összejöveteleket. A kancellár ezért felhívta a figyelmet arra, hogy mér tart a koronavírus-járvány, így mindenkinek be kell tartania a maszkviselésről és a társas távolságtartásról szóló előírásokat. Ezek nem szabadon választható, hanem kötelező viselkedési formákat írnak elő, megsértésük pedig veszélyezteti mások egészségét.

A friss számok

Németország egyébként eddig több mint 228 ezer igazolt koronavírus-fertőzöttről és 9246 áldozatról számolt be. Az elmúlt nap során mintegy 1400 új esetet regisztráltak. A németországi járvány eddigi csúcspontján, április elején naponta 5000-6000 új fertőzöttet regisztráltak. Ez a szám júliusban az 500 körüli szintre süllyedt, és a hónap végén indult ismét emelkedésnek. Az esetek számának nagymértékű és gyors növekedése egyelőre nem növelte számottevően az egészségügyi ellátórendszer terheit. Ezt jelzi, hogy az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) nyilvántartásában szereplő 1225 klinika közül a keddi adatok szerint 802-ben vannak szabad intenzív ágyak. Ennek oka valószínűleg az, hogy vírus - a járvány legelső szakaszához hasonlóan - ismét főleg a fiatalok körében terjed.

