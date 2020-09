Koronavírus: nem éri meg, de folytatják a tesztelést

Ahogy már korábban olvashatták a HáziPatika.com-on, a korábban PCR-tesztet vállaló magánegészségügyi szolgáltatók közül több is visszamondta a szolgáltatását, miután a magyar kormány hatósági árassá tette a koronavírus kimutatását célzó PCR-vizsgálatokat. A meghatározott 19500 forintos szint ugyanis a legtöbb laboratóriumnak nullszaldós vagy már ráfizetéses munkát jelent. A magánrendelők pedig különösen nehéz helyzetbe kerültek, mert ők eddig is többet fizettek a minták vizsgálatáért.

A Budai Egészségközpont (BEK) ennek ellenére is folytatja az új típusú koronavírus kimutatását szolgáló PCR-tesztek végzését - számolt be róla a Népszava. Ezt azonban még maga az igazgató, dr. Varga Péter Pál sem tartja józan üzleti döntésnek. A kormány által meghatározott maximális árszintből ugyanis csak akkor tudják "nullszaldóra", vagyis nyereség és veszteség nélkülire kihozni a vizsgálatot, ha legalább százat elvégeznek naponta.

Ezért nem szűnik meg a szolgáltatás

Az egészségközpont vezetője azzal magyarázza a döntést, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezésben a szűrés biztosítása kiemelt társadalmi érdek, az intézmény pedig szeretne ebben szerepet vállalni. A lehetőségeiket azonban a terveik szerint többre is használhatnák a puszta szűrésnél. Az igazgató szerint ugyanis a fertőzöttek ellátásra kijelölt intézmények már most is jelentősen leterheltek. Ezen kórházak, valamint a mentőszolgálat munkáját ezért azzal kívánják segíteni, hogy nemcsak a pozitivitás kimutatásában, hanem a klinikai diagnózis bizonyításában is részt vesznek. Így jelentősen lerövidülhet a "várakozási idő", mire a betegek megkaphatják a szükséges ellátást.

Vizsgálatok és rehabilitáció

A szolgáltató ennek érdekében leválasztja az egyéb szolgáltatásokról a tesztelést, és mint a koronavírust kimutató (PCR-), mind a korábbi koronavírus-fertőzést igazoló (antitest-) tesztelést egy külön épületben szervezik meg. Ha pedig egy páciensnél felmerül a COVID-19 gyanúja, esetleg komolyabb tüneteket produkál, akkor ott helyben meg is tudják vizsgálni, "tetőtől talpig". Amennyiben a kezelőorvos tüdőröntgent is szükségesnek tart, úgy azt is el tudják végezni az épületben.

Emellett a szolgáltató egy rehabilitációs programot is elindított a koronavírus-fertőzésen átesett betegeknek. "A gyakran hosszas intenzív ellátás után hazakerülő betegek rehabilitációja egyértelműen gyorsítható, ha megfelelő szakszemélyzet és célirányos belgyógyászati-kardiológiai támogatás áll a sokszervi érintettséggel gyógyult betegek rendelkezésére" - magyarázta az igazgató. A rehabilitációban kardiológusok, mozgásszervi és légzésspecialisták, valamint pszichológusok és dietetikusok is közreműködőnek.

