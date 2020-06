Koronavírus: négy napja nincs új horvát fertőzött

Mutatjuk, jelenleg milyen a koronavírus-helyzet a Magyarországot környező országokban.

Horvátország

Horvátországban az elmúlt 24 órában sem fertőződött meg senki, és nem regisztráltak új halálesetet sem. Így az ismert koronavírus-fertőzöttek száma 2246, a járvány halálos áldozatainak száma pedig 103 maradt. Az országban negyedik napja nincs új fertőzött. Az első horvát koronavírusos eset felfedezése óta 2095 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Az aktív fertőzöttek közül 17-en vannak kórházban, 4-en művi lélegeztetésre szorulnak. Zágráb április végétől és május elejétől - szigorú óvintézkedések mellett - fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, és újraindította a gazdaságot. Múlt csütörtökön teljesen megnyitotta határait több uniós ország, köztük Magyarország előtt is, hogy megpróbálja megmenteni a turizmus ágazatát, amelyet a koronavírus-járvány rendkívül nehéz helyzetbe hozott.

Vendégek beszélgetnek egy zágrábi kávézó teraszán. Fotó: Getty Images

Szlovénia

Koronavírus: egy egész osztály karanténba került Szlovéniában - kattintson a részletekért!

Szlovéniában május 18-án indult meg az oktatás az általános iskolák alsó tagozatos diákjai számára, május 25-étől pedig a kilencedikesek is visszatérhettek az iskolapadokba. A legújabb rendelet szerint hétfőtől a negyedikesek és ötödikesek, szerdától pedig már hatodikosok, hetedikesek és nyolcadikosok is járhatnak iskolába, összesen 190 ezer diák. A tanulóknak nem kell maszkot viselniük, a tanároknak azonban ajánlott. A napokban derült ki az is, hogy az egyik szlovén iskolában egy teljes osztályt helyeztek karantén alá, miután az egyik kisfiúról kiderült, hogy megfertőződött az új típusú koronavírussal. Ő az édesanyjától kapta el a fertőzést, a nőt pedig egy Németországból hazatért rokon fertőzte meg. Az országban egyébként eddig 1477 igazolt esetről és 109 áldozatról tudnak.

Ausztria

A mai napon megszüntette Ausztria a határellenőrzéseket, egyedül az osztrák-olasz határon tartják fenn továbbra is az intézkedést. A Németországgal, Liechtensteinnel, Svájccal, Szlovákiával, Szlovéniával, Csehországgal és Magyarországgal közös határszakaszokon tehát megszűnik a karanténkötelezettség és nem végeznek koronavírustesztet, Olaszország esetében azonban a járványhelyzet még nem teszi lehetővé ezeket a lépéseket. Ausztriából eddig 16805 koronavírus-fertőzöttről és 670 halálesetről adtak hírt.

Ukrajna

Ukrajnában már nem ilyen fényes a helyzet, az országban ugyanis az elmúlt 24 órában minden eddiginél több új koronavírusos esetet regisztráltak. Az elmúlt napon 588 új fertőzöttet találtak, így az eddig igazolt betegek száma meghaladta a 25 ezret. Emellett újabb 12 személy halt bele a COVID-19 okozta szövődményekbe, így a járvány ukrán áldozatainak száma 747-re emelkedett. Kárpátalján az elmúlt napon 21 ember kapta el a fertőzést, hárman közülük egészségügyi dolgozók. A Magyarországgal határos megyében eddig 1257 fertőzöttről tudnak, kö 285 egészségügyi dolgozó és 79 gyerek van a fertőzöttek között.

Szerbia

Szerbia pedig tovább enyhít, az ország már az ideiglenes járványkórházakat is bezárta. A szerbek eddig 11523 koronavírusos esetet és 245 elhunytat jelentettek. A járványügyi szakemberek szerint itt az ideje az összes korlátozás feloldásának. Úgy vélik, a szerbiai állampolgárok felelősségteljesen viselkedtek, ezért nincs szükség további tiltásokra.

Szlovákia 1526 koronavírus-fertőzöttről és 28 halottról, Románia pedig 19907 megbetegedésről és 1299 halálesetről adott hírt csütörtökig.

Karanténban egy Görögországba tartó repülő összes utasa - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!