"Óvatosságot javasolnék abban, hogy Erdélyből, Románia területéről ilyen tömegrendezvényekre bárki sokakat hozzon" - válaszolta Gulyás Gergely miniszter a szerdai kormányinfón az RTL Klub kérdésére, hogy lát-e járványügyi kockázatot abban, hogy az október 23-i Békemenetre buszokkal hoznak szimpatizánsokat Romániából.

"Látjuk, mi a baj Romániában, az átoltottság is az egyik legalacsonyabb Európában. Ilyen alacsony átoltottságú országnál jobb az óvatosság" - tette hozzá a miniszter a Telex tudósításában. Mint arról beszámoltunk, Romániában tombol a járvány negyedik hulláma. A friss adatok szerint, az elhunytak száma napi 570 felett van, 92 százalékuk nem volt beoltva. Október elején 1556 súlyos állapotban lévő koronavírusos beteget ápoltak a kórházak intenzív terápiás osztályain, a kapacitások folyamatos bővítése ellenére harmadik napja sem volt már szabad hely. Az újonnan diagnosztizált fertőzéseké megközelítette a 15 ezres csúcsot.

Romániában jelenleg 19 745 koronavírusos beteget kezelnek, közülük 1764-et intenzív terápiás osztályon. Fotó: Getty Images

Romániai átoltottság: 35 százalék

Romániában a világon az egyik legalacsonyabb az átoltottság, mindössze a lakosság 35 százaléka kapta meg az első adag oltást. Ugyanakkor a közvélemény-kutatások szerint a lakosság 60 százalékának nem is áll szándékában beoltatni magát. Az októberi adatok szerint a járvány továbbra is a nagyvárosokban és a körülöttük lévő agglomerációkban terjed a leggyorsabban. Bukarestben a lakosság 10,9, a fővárost övező Ilfov megyében és Temesváron a lakosság 11,3, Kolozsváron a lakosság 8,5 ezrelékénél mutatták ki a fertőzést. A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem által közölt nemzetközi adatok sorában az egy hét alatt elhunyt betegek abszolút számának tekintetében Románia a harmadik helyen áll a jóval népesebb Egyesült Államok (11 500 haláleset) és Oroszország (6700 haláleset) után.

h i r d e t é s

Így segítünk Romániának A román egészségügyi hatóságok magyar partnereikkel egyeztetnek arról, hogy a határ menti térségből a helyhiánnyal küzdő romániai kórházakból koronavírusos pácienseket irányítsanak át magyarországi egészségügyi intézményekbe.

A súlyos járványhelyzet ellenére a legfertőzöttebb településeken is nyitva maradhatnak a vendéglátóhelyek és továbbra is lehet még akár 200 résztvevős magánrendezvényeket (esküvőket, keresztelőket) rendezni azzal a megkötéssel, hogy a rendezvénytermekbe csak beoltottak vagy a fertőzésen legfeljebb fél éve átesett emberek léphetnek be. Igaz, az iskolákat két hétre bezárták. A romániai kórházakban jelenleg 19 745 koronavírusos beteget kezelnek, közülük 1764-et intenzív terápiás osztályon.

A magyar kormány szerint a hazai járványhelyzet lehetővé teszi, hogy az október 23-i ünnepi rendezvényeket korlátozás nélkül tarthassák meg. Kovács Zoltán kormányszóvivő azt mondta, hogy a járványügyi szakemberek és az operatív törzs álláspontja szerint a rendezvények korlátozások nélkül is biztonságosan lebonyolíthatók.