Koronavírus: nagyot változhat az oktatás a szomszédban

Ha az új típusú koronavírus aktív marad Szerbiában, ősztől ismét virtuális oktatást vezetnének be, de csak minden második héten. Vagyis a diákok egyik héten iskolába járnának, a másik héten pedig otthon, online órákon vennének részt - közölte Mladen Sarcevic szerb oktatási miniszter. Az országban egyébként szerdáról csütörtökre 14564-ről 14836-ra emelkedett az igazolt fertőzöttek száma, emellett az elmúlt napon négy újabb halálos áldozata volt a COVID-19-nek. A halottak száma így 281-re nőtt.

Horvátország korlátozza a szerbek belépését

Horvátország továbbra is korlátozza a Szerbiából és Boszniából érkezők beutazását a koronavírus elleni védekezés jegyében. Igaz, hogy Horvátország már korábban megnyitotta határait az Európai Unió tagországai előtt, más országok állampolgárainak viszont meg kell indokolniuk, miért utaznak az országba. Ez lehet üzleti vagy más gazdasági érdekeltség, vagy mert ott ingatlanuk van. Amennyiben turistaként érkeznek az országba, a szállásfoglalásról igazolást kell felmutatniuk a határon. Bár Zágráb kedden bejelentette, hogy vizsgálja annak lehetőségét, hogy a Bosznia-Hercegovinából és Szerbiából érkezők is korlátozások nélkül utazhassanak be Horvátországba, a két ország egyelőre nem szerepel a belügyminisztérium által közzétett kedvezményezett, biztonságos államok listáján. A Szerbiából vagy Boszniából hazatérő horvát állampolgárokra azonban nem vonatkoznak a korlátozások.

Szlovénia még óvatos

A szlovén kormány koronavírus-járvánnyal foglakozó szakbizottságának vezetője, Bojana Beovic óva intett a határok további újranyitásától. Mint mondta, a Nyugat-Balkán olyan Szlovénia számára, mint Olaszország volt Európa számára a koronavírus-járvány kezdetén. Az EU határnyitási javaslatával kapcsolatban Jelko Kacin kormányszóvivő úgy fogalmazott, csak egy ajánlásról van szó, ami nem kötelező.

Az osztrákok sügrősen menjenek haza

Ausztria utazási figyelmeztetést adott ki a Nyugat-Balkán hat országára - Szerbiára, Montenegróra, Bosznia-Hercegovinára, Észak-Macedóniára, Albániára és Koszovóra - az új típusú koronavírus-járvány miatt - jelentette be Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter. Mint mondta, a legmagasabb, 6-os fokozatú figyelmeztetést rendelték el, ami egyben azt jelenti, hogy az osztrákoknak sügősen el kell hagyniuk a térséget. Az Ausztriába való visszatérést követően 14 napos karanténkötelezettség lép életbe. A külügyminiszter azzal indokolta a döntést, hogy a nyugat-balkáni országokban súlyosabbá vált a járványhelyzet.

